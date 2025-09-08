Banco del Bienestar: ¿qué documentos debes presentar para abrir tu cuenta de ahorro?; entérate aquí

Más Información
Conoce a Ana Paola González; la joven que podría convertirse en la siguiente mexicana en viajar al espacio
Abrir una cuenta en el Banco del Bienestar se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan una alternativa de ahorro accesible y con beneficios inmediatos.
Con más de 3,000 sucursales en todo el país, la institución permite a los usuarios disponer de sus recursos de manera sencilla y segura.
Lee también: ¿No encontraste tu medicamento en el IMSS?; así puedes exigir el abasto completo
¿Qué documentos necesito para abrir una cuenta en el Banco del Bienestar?
El trámite es directo: basta con acudir a la sucursal más cercana con los siguientes documentos:
- Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o credencial del Inapam.
- Comprobante de domicilio reciente: recibo de agua, luz, teléfono o predial con una antigüedad no mayor a tres meses.
- CURP: impresión actualizada de la Clave Única de Registro de Población.
- Depósito inicial: mínimo de 50 pesos para activar la cuenta.
Beneficios de la Cuentahorro del Banco del Bienestar:
- Disponibilidad diaria de recursos: se puede retirar dinero en ventanilla en cualquier momento.
- Historial de ahorro: al mantener la cuenta activa se genera un registro que puede servir como respaldo para solicitar créditos en el futuro.
- Accesibilidad: no se requiere un monto mínimo elevado para conservar la cuenta vigente.
Comisiones y consideraciones importantes:
- Cuenta inactiva: si no se registran movimientos en 12 meses consecutivos, la cuenta se considera inactiva y genera un cargo mensual de 58 pesos.
- Estados de cuenta: solicitar estados de cuenta adicionales o históricos implica un costo extra.
Lee también: Días de descanso y puentes en septiembre; ¿cuáles son oficiales y cuáles se pagan triple?
Recomendaciones de seguridad para clientes del Banco del Bienestar:
- Firmar la tarjeta de débito en cuanto se recibe.
- Memorizar el NIP y evitar compartirlo con terceros.
- Usar la aplicación móvil para consultar saldos y movimientos de forma inmediata.
En caso de robo o extravío:
- Reportar de inmediato al número 800 900 2000 para bloquear la tarjeta y prevenir un uso indebido.
- Reposición de tarjeta disponible en la sucursal más cercana (este trámite tiene un costo).
También te interesará:
Eclipse Lunar 2025: ¿dónde seguir la transmisión en vivo de la Luna de sangre hoy, 7 de septiembre?; conoce los detalles
Ucraniana se viraliza al buscar vestido de XV años en La Lagunilla; "no tengo quince, pero sí ganas"
Ley 73 del IMSS en fase final; ¿qué generación será la última en beneficiarse?
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
aov