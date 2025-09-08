Banco del Bienestar: ¿qué documentos debes presentar para abrir tu cuenta de ahorro?; entérate aquí

Abrir una cuenta en el Banco del Bienestar se ha convertido en una opción atractiva para quienes buscan una alternativa de ahorro accesible y con beneficios inmediatos.

Con más de 3,000 sucursales en todo el país, la institución permite a los usuarios disponer de sus recursos de manera sencilla y segura.

¿Qué documentos necesito para abrir una cuenta en el Banco del Bienestar?

El trámite es directo: basta con acudir a la sucursal más cercana con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente : INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o credencial del Inapam.

: INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir o credencial del Inapam. Comprobante de domicilio reciente : recibo de agua, luz, teléfono o predial con una antigüedad no mayor a tres meses.

: recibo de agua, luz, teléfono o predial con una antigüedad no mayor a tres meses. CURP : impresión actualizada de la Clave Única de Registro de Población.

: impresión actualizada de la Clave Única de Registro de Población. Depósito inicial: mínimo de 50 pesos para activar la cuenta.

Beneficios de la Cuentahorro del Banco del Bienestar:

Disponibilidad diaria de recursos : se puede retirar dinero en ventanilla en cualquier momento.

: se puede retirar dinero en ventanilla en cualquier momento. Historial de ahorro : al mantener la cuenta activa se genera un registro que puede servir como respaldo para solicitar créditos en el futuro.

: al mantener la cuenta activa se genera un registro que puede servir como respaldo para solicitar créditos en el futuro. Accesibilidad: no se requiere un monto mínimo elevado para conservar la cuenta vigente.

Comisiones y consideraciones importantes:

Cuenta inactiva : si no se registran movimientos en 12 meses consecutivos, la cuenta se considera inactiva y genera un cargo mensual de 58 pesos .

: si no se registran movimientos en 12 meses consecutivos, la cuenta se considera inactiva y genera un cargo mensual de . Estados de cuenta: solicitar estados de cuenta adicionales o históricos implica un costo extra.

Recomendaciones de seguridad para clientes del Banco del Bienestar:

Firmar la tarjeta de débito en cuanto se recibe.

en cuanto se recibe. Memorizar el NIP y evitar compartirlo con terceros.

y evitar compartirlo con terceros. Usar la aplicación móvil para consultar saldos y movimientos de forma inmediata.

En caso de robo o extravío:

Reportar de inmediato al número 800 900 2000 para bloquear la tarjeta y prevenir un uso indebido.

al número para bloquear la tarjeta y prevenir un uso indebido. Reposición de tarjeta disponible en la sucursal más cercana (este trámite tiene un costo).

