¿No encontraste tu medicamento en el IMSS?; así puedes exigir el abasto completo

Regreso a clases en México; los mejores memes para iniciar el ciclo escolar 2025-2026 con buen humor

La Casa de Los Famosos 3: los mejores memes que dejó la quinta gala de eliminación; usuarios reaccionan a salida de Mariana Botas

Conavi 2025: ¿cómo saber qué día será la visita domiciliaria si resulté seleccionado en Vivienda para el Bienestar?; esto se sabe

¿Qué se celebra hoy, 1 de septiembre?; conoce las efemérides de este lunes

El suministro oportuno de medicamentos es una de las principales preocupaciones de los derechohabientes del (IMSS), así como de los usuarios del ISSSTE e IMSS Bienestar.

La falta de fármacos puede afectar la continuidad de tratamientos médicos esenciales, por lo que la institución implementó un mecanismo digital para atender estos casos.

En esta compra se licitarán 834 claves de fármacos, 521 de material de curación y 26 correspondientes a vacunas. FOTO: ESPECIAL
¿Cómo reportar la falta de medicamentos en el IMSS?

Para iniciar el proceso, los derechohabientes deben ingresar a y proporcionar su CURP, folio de la receta, número de contacto y correo electrónico.

Esto asegura que la institución pueda comunicarse y dar seguimiento al caso.

¿Qué pasa después de enviar el reporte?

Una vez completado y enviado, el IMSS recibe la información, contacta al derechohabiente y garantiza la entrega de los medicamentos pendientes. Además, se puede calificar el servicio y el tiempo de respuesta, contribuyendo a mejorar la atención en el sistema de salud.

¿Quiénes pueden utilizar esta plataforma?

Todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar que enfrenten desabasto de medicamentos pueden utilizar la herramienta para asegurarse de recibir sus tratamientos completos.

Gracias a una herramienta en línea, los derechohabientes pueden reportar recetas incompletas de forma rápida y sencilla. Foto: Captura de pantalla del sitio imss
Esta iniciativa digital busca reducir los problemas de desabasto, agilizar la atención y fortalecer la confianza de los usuarios en el sistema de salud pública.

Con un procedimiento claro y accesible desde cualquier dispositivo, los derechohabientes pueden ejercer sus derechos y exigir el cumplimiento de la entrega de medicamentos prescritos.

