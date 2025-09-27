"La Red Social" anuncia secuela: ¿Cuándo se estrenará la película en México?

El pasado viernes 26 de septiembre, Sony Pictures anunció la fecha oficial de estreno de la secuela de la cinta "La Red Social", llamada "The Social Reckoning".

A casi 15 años de su estreno, "La Red Social" se posicionó como uno de los favoritos de la audiencia debido a su narrativa original, recaudando cerca de 226 millones dólares en taquilla mundial y recibiendo ocho nominaciones a los Premios Óscar, incluyendo mejor película, según la revista "Variety".

Al igual que su antecesora, esta secuela, escrita y dirigida por el ganador del Premio de la Academia Aaron Sorkin, promete reavivar la polémica con nuevos datos y secretos por descubrir.

La nueva entrega explorará el escándalo de los "Facebook Files", expuestos por el reportero Jeff Horwitz en 2021. Foto: IMDb

¿Cuándo se estrenará la secuela?

De acuerdo con Sony Pictures, el filme "The Social Reckoning" verá su estreno en la pantalla grande el próximo 9 de octubre de 2026. La dramática cinta estará protagonizada por Mikey Madison, Jeremy Allen White, Bill Burr y Jeremy Strong en los zapatos de Mark Zuckerberg, reemplazando a Jesse Eisenberg.

¿De que se tratará el filme "The Social Reckoning"?

La trama se centrará 20 años después de los acontecimientos de la primera película, contando la historia de Frances Haugen, una joven ingeniera de Facebook que solicita la ayuda de Jeff Horwitz, un reportero del diario "Wall Street Journal" para emprender un riesgoso viaje que termina destapando los secretos mejor guardados de la red social.

En octubre de 2021, una serie de artículos publicados por Horwitz conocidos como "The Facebook Files" expusieron a Facebook por sus efectos nocivos en la salud mental de los adolescentes y su papel fundamental en la propagación de desinformación, lo que contribuyó a actos de violencia política.

El actor Jeremy Strong de "Succession" interpretará a Mark Zuckerberg en la secuela. Foto: X @SitoCinema

¿De qué se trata "La Red Social"?

Estrenada en octubre de 2010, esta cinta biográfica narra la historia de la fundación de Facebook, abordando desde una perspectiva acogedora los conflictos personales y legales que Marck Zuckerberg atravesó en aquel entonces para disfrutar del éxito de su proyecto sin dejar de lado su vida privada.

La trama se remonta al año 2003, cuando Zuckerberg (Jesse Eisenberg), un programador brillante pero socialmente torpe de la Universidad de Harvard, decide crear un sitio web junto a su mejor amigo Eduardo Saverin (Andrew Garfield), llamado Facemash, para comparar el atractivo físico de sus compañeras de universidad.

Luego de su lanzamiento y a medida que el sitio ganaba gran popularidad entre los estudiantes, la amistad entre ambos protagonistas se rompe, debido a la ambición y los acuerdos de negocios.

