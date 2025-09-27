Más Información

Estrenos Netflix: ¿Cuáles son las series más esperadas que llegan a la plataforma en octubre?

Estrenos Netflix: ¿Cuáles son las series más esperadas que llegan a la plataforma en octubre?

¿Cuándo y cómo ver el tren de satélites Starlink en México?

¿Cuándo y cómo ver el tren de satélites Starlink en México?

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez en Campeche? Esto se sabe

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez en Campeche? Esto se sabe

Tormenta tropical "Humberto": ¿cómo afecta en la trayectoria de Gabrielle?

Tormenta tropical "Humberto": ¿cómo afecta en la trayectoria de Gabrielle?

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: esta es la nueva fecha para el registro a la beca

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: esta es la nueva fecha para el registro a la beca

es el sistema satelital desarrollado por Elon Musk para SpaceX con el objetivo de proveer servicios de internet de alta velocidad en cualquier parte del planeta.

Este sistema se ha desarrollado desde el 2015 y de acuerdo con el sitio experto StarWalk, los son lanzados a la órbita en lotes de entre 15 y 56 satélites. Actualmente hay más de 6 mil satélites de Starlink en la órbita y la empresa tiene planes de seguir expandiendo esta constelación.

Durante sus lanzamientos, el grupo de satélites de Starlink empieza a orbitar la Tierra en forma de “tren” (de ahí viene el nombre del avistamiento) y durante varios días es posible ver a simple vista las luces tomando esa forma.

Leer también:

Este tipo de internet es una buena opción para las zonas rurales.
Este tipo de internet es una buena opción para las zonas rurales.

¿Cuándo observar el tren de satélites de Starlink?

Como se mencionó anteriormente, cada misión de lanzamiento de Starlink añade más satélites a la constelación, de esta forma aumenta su capacidad para proporcionar servicios de internet.

En el próximo lanzamiento de SpaceX, la empresa enviará al espacio un total de 28 satélites en la Misión Starlink 11-39, que se llevará a cabo el viernes 3 de octubre.

Leer también:

¿Cómo observar el tren de satélites de Starlink?

Los satélites de Starlink son visibles desde algunos lugares de la Tierra, para quienes buscan el momento preciso en que aparecen las luces suspendidas en forma de tren y para poder lograr este avistamiento se puede rastrear por medio de herramientas digitales.

Por medio de apps como Sky Tonight y Satellite Tracker, se pueden rastrear los lanzamientos y activar recordatorios que indican el momento ideal para salir en su búsqueda.

Ofrecerá internet satelital gracias al trabajo de SpaceX.
Ofrecerá internet satelital gracias al trabajo de SpaceX.

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses