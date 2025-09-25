MTU en México: Guía paso a paso para establecer el límite de transferencia bancaria en la app de BBVA

El Monto Transaccional de Usuario, mejor conocido como MTU, entrará en vigor en México a partir del 1 de octubre, una medida impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que cambiará la forma en que se realizan transferencias electrónicas.

A través del MTU se busca prevenir fraudes y fortalecer la seguridad en las operaciones bancarias, haciendo que los usuarios establezcan un límite máximo en sus transacciones.

Este límite se puede configurar a través de las aplicaciones bancarias y le dará mayor control a los usuarios sobre las operaciones que se realizan en su banca electrónica. Sin embargo, para quienes no sigan los parámetros establecidos para configurar el MTU, puede representar un limitante al momento de disponer de su dinero.

Cabe destacar que si no se define un límite antes del 30 de septiembre, el banco asignará automáticamente un tope de 12,800 pesos por operación a partir del 1 de enero de 2026.

Hay que cambiar no solo la tecnología sino también los procesos y la forma de hacer banca

Guía paso a paso para establecer el límite de transferencia bancaria en la app de BBVA

Para establecer tu límite de transferencias electrónicas en la app de BBVA, sigue estos pasos:

Abre la app de BBVA con tu usuario y contraseña

con tu usuario y contraseña Accede al menú que aparece del lado superior derecho de la pantalla

que aparece del lado superior derecho de la pantalla Selecciona la opción de “ Configuración ”

” Ingresa al apartado que dice “ Límite de operaciones ”

” En la pantalla se verán tres apartados con cantidades que se pueden editar por operación, día o por mes

por operación, día o por mes Una vez que coloques las cantidades establecidas, selecciona “ Guardar ”

” Al finalizar la operación aparece un mensaje con la leyenda “Límite establecido con éxito”

Si eres usuario de BBVA, te decimos como configurar el MTU. Foto: Especial

Una vez que se haya realizado la configuración, para volver a los límites preestablecidos se debe acudir directamente a una cajero BBVA.

