Este octubre 2025 el catálogo de la famosa plataforma de streaming, , se ampliará con una variedad de estrenos de series y películas que te mantendrán entretenido todo el mes.

El gigante del entretenimiento, Netflix, es conocido por brindar una variedad de series originales que captan a las audiencias en todo el mundo, por lo que no es de extrañar que el mes de octubre esté lleno de títulos aclamados como Monstruo: La historia de Ed Gein y la segunda temporada de Nadie quiere esto.

Estrenos de octubre en Netflix. Unsplash

¿Qué series llegan en octubre a Netflix?

Monstruo: La historia de Ed Gein - 3 de octubre

Probablemente una de las series más esperadas del mes es "Monstruo: La historia de Ed Gein", la tercera entrega de la antología de asesinos de Ryan Murphy.

Esta perturbadora historia está basada en el asesino y profanador de tumbas, Ed Gein. Dará un vistazo a la vida de Ed, su relación abusiva con su madre y los terribles crímenes que cometió.

Nadie nos vio partir - 15 de octubre

La nueva serie mexicana cuenta la historia de una mujer que, luego de que su esposo secuestra a sus hijos, debe viajar por el mundo para intentar encontrarlos. La serie está protagonizada por Tessa Ía y cuenta una historia real.

Nadie quiere esto, temporada 2 - 23 de octubre

La exitosa comedia romántica, protagonizada por Kristen Bell y Adam Brody, regresa con una segunda temporada para profundizar en la relación de Joanne y Noah.

De acuerdo con la creadora de la historia, esta entrega mostrará nuevos retos en la vida de la pareja y las maneras en las que ambos tratan de encontrarle sentido al amor en esta etapa de sus vidas.

Otras series que llegan a Netflix en octubre:

  • El genio y los deseos - 3 de octubre
  • Néro - 8 de octubre
  • El 5 inicial: Temporada 2 - 16 de octubre
  • La diplomática: Temporada 3 - 16 de octubre

¿Qué películas originales de Netflix se estrenan en octubre?

Steve - 3 de octubre

Esta película protagonizada por el reconocido actor Cillian Murphy, relata la historia de un dedicado director de una escuela orientada a la rehabilitación que, en un intenso día lucha por mantener a raya a sus alumnos, mientras carga con el peso de sus propios problemas.

Una casa de dinamita - 24 de octubre

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque. Esta película está protagonizada por Rebecca Ferguson, Idris Elba y Gabriel Basso.

