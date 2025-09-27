¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez en Campeche? Esto se sabe

La tarde del pasado jueves 25 de septiembre, César "N", padre del famoso cantante de música regional mexicana, Julión Álvarez, fue detenido.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad federativa (SSPC), el arresto ocurrió a las 16:05 horas en el entronque de 18 de Marzo y Sacunbuy, del municipio del Carmen al sur de Campeche.

El padre del cantante fue detenido junto con otros 3 individuos que viajaban con él.

"Persona de sexo masculino de complexión delgada, 1.72 m. de estatura, cabello blanco, de bigote, viste de camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris, botas café”, se lee en el reporte.

¿Por qué detuvieron al papá de Julión Álvarez?

A pesar de que en el documento no se especifica el motivo de la detención, medios locales dieron a conocer que se trata de un caso de presunta portación ilegal de armas.

De acuerdo con ello, la detención sucedió tras una inspección en un retén provisional de la carretera federal, luego de que autoridades recibieran un aviso anónimo de que una camioneta blanca con 4 hombres armados daba rondines en la zona.

Al realizar la revisión, los elementos de la policía estatal se dieron cuenta de que dos hombres iban armados: uno de ellos sí contaba con un permiso de portación de armas, mientras que el otro no tenía autorización.

Dentro del vehículo, los miembros de la SSPC también encontraron una variedad de armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, por lo que las autoridades procedieron a trasladar a los detenidos a las instalaciones de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR), en el municipio de Escárcega.

Los delitos de los que se imputa a los detenidos son:

Portación de armas de Fuego de uso exclusivo del Ejército

Violación a la Ley federal de Arma de fuego y explosivos

Hasta el momento, el cantante no se ha pronunciado al respecto a través de ningún medio.

