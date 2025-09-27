Más Información

MTU Banamex México: ¿Cómo fijar y cambiar tu límite de transferencia bancaria?

MTU Banamex México: ¿Cómo fijar y cambiar tu límite de transferencia bancaria?

VIDEO: Soldados ucranianos rescatan a un gatito con ayuda de un robot

VIDEO: Soldados ucranianos rescatan a un gatito con ayuda de un robot

Google cumple 27 años: ¿Qué significa el nombre del famoso buscador?

Google cumple 27 años: ¿Qué significa el nombre del famoso buscador?

Estrenos Netflix: ¿Cuáles son las series más esperadas que llegan a la plataforma en octubre?

Estrenos Netflix: ¿Cuáles son las series más esperadas que llegan a la plataforma en octubre?

¿Cuándo y cómo ver el tren de satélites Starlink en México?

¿Cuándo y cómo ver el tren de satélites Starlink en México?

A partir del próximo 1 de octubre, en México entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario, también conocido como , una medida en la que los usuarios de bancas digitales deberán fijar un límite máximo en sus transferencias bancarias.

El MTU es una iniciativa impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que pretende cambiar la forma en que se realizan transferencias electrónicas con el fin de evitar fraudes, fortaleciendo la seguridad.

El límite será establecido por cada cliente, otorgándole un mayor control sobre las operaciones que se realizan en su banca electrónica y se puede configurar a través de las aplicaciones bancarias. Sin embargo, para aquellos que no establezcan el MTU, puede representar un limitante al momento de disponer de su dinero.

Por este motivo, si eres usuario a continuación te explicamos paso a paso cómo realizar esta configuración desde tu dispositivo móvil.

Leer también:

La implementación del MTU es una medida que busca fortalecer la seguridad en las operaciones bancarias electrónicas y dar a los usuarios mayor control sobre sus finanzas. Foto: El Universal
La implementación del MTU es una medida que busca fortalecer la seguridad en las operaciones bancarias electrónicas y dar a los usuarios mayor control sobre sus finanzas. Foto: El Universal

¿Cómo fijar el MTU en Banamex?

Para establecer el límite de transferencias electrónicas para clientes Banamex sigue estos pasos:

  • Ingresa a la aplicación móvil con contraseña o datos biométricos
  • Selecciona la tarjeta la tarjeta en la que deseas realizar la operación
  • Selecciona en la opción “Ajustar límites”
  • Edita el monto que vas a modificar y selecciona “Continuar”
  • Al terminar se genera una clave dinámica para confirmar
  • Te pedirá ingresar tu contraseña o datos biométricos para finalizar
Tarjeta Banamex. Foto: especial
Tarjeta Banamex. Foto: especial

Otra forma de hacerlo desde la app de Banamex

A través del menú principal ingresa a la pestaña de “Configuración

  • Selecciona “Servicios de Tarjeta” e ingresa al apartado “Cambiar límite de gastos”
  • Una vez que se edite la cantidad, selecciona “Continuar” y la app genera una clave dinámica
  • Al confirmar, el cliente debe identificarse nuevamente con su contraseña o datos biométricos
  • Automáticamente, los clientes recibirán una alerta por SMS o correo electrónico para avisar sobre el cambio efectuado

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses