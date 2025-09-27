MTU Banamex México: ¿Cómo fijar y cambiar tu límite de transferencia bancaria?

A partir del próximo 1 de octubre, en México entrará en vigor el Monto Transaccional del Usuario, también conocido como MTU, una medida en la que los usuarios de bancas digitales deberán fijar un límite máximo en sus transferencias bancarias.

El MTU es una iniciativa impulsada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que pretende cambiar la forma en que se realizan transferencias electrónicas con el fin de evitar fraudes, fortaleciendo la seguridad.

El límite será establecido por cada cliente, otorgándole un mayor control sobre las operaciones que se realizan en su banca electrónica y se puede configurar a través de las aplicaciones bancarias. Sin embargo, para aquellos que no establezcan el MTU, puede representar un limitante al momento de disponer de su dinero.

Por este motivo, si eres usuario Banamex a continuación te explicamos paso a paso cómo realizar esta configuración desde tu dispositivo móvil.

La implementación del MTU es una medida que busca fortalecer la seguridad en las operaciones bancarias electrónicas y dar a los usuarios mayor control sobre sus finanzas. Foto: El Universal

¿Cómo fijar el MTU en Banamex?

Para establecer el límite de transferencias electrónicas para clientes Banamex sigue estos pasos:

Ingresa a la aplicación móvil con contraseña o datos biométricos

Selecciona la tarjeta la tarjeta en la que deseas realizar la operación

Selecciona en la opción “Ajustar límites”

Edita el monto que vas a modificar y selecciona “Continuar”

Al terminar se genera una clave dinámica para confirmar

Te pedirá ingresar tu contraseña o datos biométricos para finalizar

Tarjeta Banamex. Foto: especial

Otra forma de hacerlo desde la app de Banamex

A través del menú principal ingresa a la pestaña de “Configuración”

Selecciona “Servicios de Tarjeta” e ingresa al apartado “Cambiar límite de gastos”

Una vez que se edite la cantidad, selecciona “Continuar” y la app genera una clave dinámica

Al confirmar, el cliente debe identificarse nuevamente con su contraseña o datos biométricos

Automáticamente, los clientes recibirán una alerta por SMS o correo electrónico para avisar sobre el cambio efectuado

