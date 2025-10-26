¿Buscas trabajo? CDMX ofrece talleres gratuitos para fortalecer tus habilidades laborales

Con el objetivo de apoyar a las personas que buscan empleo y mejorar sus posibilidades en el mercado laboral, la Ciudad de México lanzó una serie de talleres gratuitos enfocados en la elaboración de currículums y el desarrollo de habilidades para entrevistas de trabajo.

Las actividades se llevarán a cabo durante noviembre en las alcaldías Miguel Hidalgo y Xochimilco.

¿Dónde y cuándo se realizarán los talleres en Miguel Hidalgo?

Los talleres se impartirán los días 4, 11 y 18 de noviembre, a partir de las 10:00 horas, en el Módulo de Atención de la Alcaldía Miguel Hidalgo, ubicado en Gobernador Rafael Rebollar 129, colonia San Miguel Chapultepec, Primera Sección.

Durante las sesiones, los participantes podrán actualizar su CV, recibir orientación sobre cómo presentarse en una entrevista y obtener consejos para resaltar sus fortalezas ante reclutadores. La entrada es libre, y el único requisito es registrarse con anticipación.

¿También habrá talleres en Xochimilco?

Sí. La alcaldía Xochimilco también ofrecerá talleres con las mismas temáticas, diseñados para personas que desean mejorar su presentación laboral y destacar en entrevistas. Las fechas programadas son el 5, 12 y 19 de noviembre, igualmente a las 10:00 horas, en Calle Ejido s/n, esquina Durazno, colonia San José de las Peritas.

Al igual que en Miguel Hidalgo, la asistencia es gratuita y se recomienda registrarse previamente para asegurar un lugar. Estos encuentros son una excelente oportunidad para capacitarse, ganar confianza y fortalecer el perfil profesional.

El Gobierno de la Ciudad de México impulsa talleres presenciales para fortalecer las competencias de las personas buscadoras de empleo. Foto: Captura de pantalla en X

¿Quiénes pueden participar?

Los talleres están abiertos al público en general, especialmente a personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo o desean actualizar su perfil profesional.

No se requiere experiencia previa, y las sesiones están diseñadas para adaptarse a distintos niveles de conocimiento.

