Yesenia Méndez se dice dispuesta a declarar nuevamente tras su comparecencia: "no tengo nada que ocultar"

Yesenia Méndez Rodríguez, la secretaria particular del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y de la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, fue puesta en libertad tras declarar ante el Ministerio Público local sobre la investigación por el homicidio del edil, perpetrado el pasado 1 de noviembre durante el Festival de las Velas al centro de la ciudad.

Fuentes judiciales confirmaron que Méndez Rodríguez quedó en libertad la noche del viernes 9 de enero, luego de ser requerida por la Fiscalía General de Michoacán para presentar su declaración de los hechos.

A través de redes sociales, la secretaria particular de Grecia Quiroz lanzó un contundente mensaje, destacando que ella declarará ante las autoridades las veces que sea necesario, pues está interesada en el esclarecimiento del homicidio de su amigo y colega, Carlos Manzo.

También subrayó que la circulación de noticias en las que se le vincula con el asesinato del exalcalde no solo causaron daños a su imagen y reputación, sino que generan desinformación en la población.

Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de la presidenta municipal de la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz junto al exalcalde Carlos Manzo (09/01/2026). Foto: Instagram (@yessy_mendez_)

Yesenia Méndez afirma que acudir a declarar es su "deber" y lo hará "las veces que sea necesario"

A través de una publicación hecha desde su perfil oficial de Facebook la noche del pasado 11 de enero, Yesenia Méndez ha rechazado la ola de desinformación que se generó con motivo de su comparecencia ante las autoridades.

"Como ciudadana, compañera y amiga soy de las principales interesadas en exigir JUSTICIA y esclarecimiento del homicidio de mi líder Carlos Manzo, y cada vez que se me llame a declarar y las veces que sean necesarias lo haré por que es mi deber y no tengo nada que ocultar", afirmó la funcionaria.

Asimismo, hizo un llamado para no difundir información que no es verídica y a hacer uso responsable de las redes sociales: "INFORMAR NO ES EXHIBIR. La información de interés público debe difundirse con apego a la legalidad, ética profesional y respeto a la dignidad de las personas. Antes de compartir cualquier documento o dato de esta naturaleza, es indispensable recordar que la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad".

Tras su comparecencia, Yesenia Méndez lanzó contundente mensaje a través de redes sociales. Foto: Facebook Yesenia Méndez

*Con información de Manuel Espino.

