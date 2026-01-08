Acusan a cafetería de envenenar abejas en la Condesa; usuarios exigen represalias

Las abejas, unas de las polinizadoras más cruciales en el mundo, están siendo eliminadas en la colonia Condesa, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México; esto, de acuerdo con diversos reportes hechos a través de redes sociales.

En días recientes han circulado en plataformas sociodigitales una serie de videos en los que se acusa a Anécdota Café, una cafetería ubicada frente al Parque España en la Condesa, de envenenar a las abejas que habitan el área con una mezcla de azúcar y jabón.

Según las denuncias de los vecinos y de Doña María Juárez, una vendedora de café, pan y tortas en el mismo parque -quien se dedica a proteger y alimentar a las abejas-, desde mediados del 2025 comenzaron a aparecer los cuerpos de decenas de polinizadoras en el sitio, llamando la atención de los habitantes.

Usuarios y vecinos exigen represalias ante envenenamiento de abejas en la Condesa

De acuerdo con el testimonio de Doña María y según lo reportado por diversos medios, el responsable de estas acciones es el gerente de Anécdota Café, quien diario, luego de la partida de la vendedora ambulante y protectora de las abejas, colocaba cubetas con azúcar y jabón, llamando la atención de decenas de polinizadoras y envenenándolas con la sustancia.

Al ser cuestionado, el hombre asumió la responsabilidad y justificó sus acciones diciendo que las abejas lo "molestan" y le "perjudican el negocio".

En redes sociales el caso se ha hecho viral, despertando el enojo de miles de usuarios, quienes exigen que las autoridades se involucren, para aplicar sanciones y represalias en contra del restaurante. Asimismo, las y los internuatas han comenzado un movimiento digital para "cancelar" a Anécdota Café, dejando comentarios en las publicaciones virales como:

" Q ue vayamos a dejar una reseña a anécdota café dice ".

". " Vamos a hacerlo viral para que nadie vaya ahí anécdota café ".

". " En la Ciudad de México, una persona que mata deliberadamente a las abejas puede ser acusada de delitos contra la biodiversidad y maltrato animal, lo cual puede conllevar penas de prisión y multas económicas ".

". "¡Cancelado anécdota cafe!"

Lee también VIDEO: Mujer se hace una “limpia” con un huevo dentro de una tienda 3B y se vuelve viral

Anécdota Café emite aclaración de la situación

Ante las acusaciones, Anécdota Café ha publicado un reel en su perfil oficial de Instagram, aclarando la situación.

En el comunicado, el staff de la cafetería pide disculpas por lo sucedido y esclarecen que fueron acciones tomadas individualmente por quien era el gerente del negocio. Agregan que dicho sujeto ya no forma parte del equipo de Anécdota Café y que se encuentran trabajando en crear jardines y espacios especiales para las polinizadoras.

"Hoy queremos hablarles con claridad y desde el respeto...Lo ocurrido recientemente fue una situación que nos tomó por sorpresa y que no había sido compartida con el resto del equipo ni con colaboradores externos. Queremos ofrecer una disculpa por no haber estado al tanto de las acciones individuales de uno de nuestros colaboradores. Reconocemos que esto nos deja un aprendizaje importante sobre la responsabilidad y el cuidado que debemos reforzar como equipo...", dice el post de la cafetería.

