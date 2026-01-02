Más Información

Superluna de enero 2026: esta es la hora exacta de la primera Luna llena del año en México

Calendario SEP: ¿cuándo terminan las vacaciones de invierno? Conoce la fecha del regreso a clases

Desde semáforo caído hasta fisuras en edificios: las afectaciones en CDMX tras el sismo de 6.5

VIDEOS: sismo de 6.5 sacude la CDMX y usuarios captan el momento del temblor

Fuerte sismo en CDMX: los mejores memes que dejó la gran sacudida del primer temblor de 2026

Con el fin de la temporada festiva, que estuvo llena de fiestas navideñas y por Año Nuevo, las vacaciones de están a punto de llegar a su fin para millones de niñas, niños y adolescentes de educación básica en todo México.

Este periodo vacacional corresponde a la temporada de fin de año y está caracterizado por constar de un par de semanas en las que los alumnos de niveles de preescolar, primaria y secundaria toman un respiro de la escuela, para también disfrutar junto a sus familias de las fiestas características de la temporada.

Millones de niñas, niños y adolescentes regresarán a clases este enero de 2026. Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL
¿Cuándo es el regreso a clases tras las vacaciones de invierno 2025-2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de invierno que comenzaron el pasado lunes 22 de diciembre, llegarán a su fin el segundo lunes del mes.

Esto significa que el próximo lunes 12 de enero se reanudarán las clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional.

A pesar de que docentes y administrativos iniciarán sus labores desde el próximo miércoles 7 de enero, para las y los niños y adolescentes, esta fecha da tiempo suficiente para cerrar de manera satisfactoria con la temporada festiva 2025-2026, luego del Día de los Reyes Magos en México.

Calendario de la SEP: diciembre 2025 y enero 2026. Foto: SEP
Las siguientes fechas de "descanso" o puentes llegarán hasta finales de mes y principios de febrero, siendo:

  • 30 de enero: descanso para alumnos por sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar
  • 2 de febrero: día inhábil a nivel nacional por la conmemoración del 5 de febrero, fecha en la que se recuerda la promulgación de la Constitución Mexicana.

