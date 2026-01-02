VIDEOS: sismo de 6.5 sacude la CDMX y usuarios captan el momento del temblor

Más Información

La mañana de este viernes 2 de enero la alerta sísmica despertó a la Ciudad de México, anunciando de manera oportuna la llegada de un fuerte que sacudió al centro del país.

El Servicio Sismológico Nacional ha reportado de manera preliminar que el movimiento tuvo una intensidad de 6.5 grados en la escala Richter, siendo el epicentro de este sismo a 15 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero, a las 7:58 de la mañana.

Hasta el momento, a pesar de los reportes de daños en edificios o calles de la capital, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, ha reportado un saldo blanco.

Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes Ciudad de México, reportó el Servicio Sismológico Nacional. Foto Fernanda Rojas
Un fuerte sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes Ciudad de México, reportó el Servicio Sismológico Nacional. Foto Fernanda Rojas

Videos del sismo de este 2 de enero en la CDMX

A través de redes sociales diversos usuarios han compartido videos de cómo se vivió el sismo de esta mañana.

De acuerdo con los comentarios de los internautas, en el centro de la capital del país el sismo de 6.5 grados se sintió "muy fuerte".

A pesar del saldo blanco, usuarios han compartido imágenes de graves daños provocados por el temblor.

Derivado del fuerte sismo, en la alcaldía Benito Juárez se registró la caída de un semáforo.

Algunos usuarios compartieron imágenes desde oficinas.

Por otro lado, también se han publicado videos desde diferentes zonas de la ciudad, como la colonia Roma.

Diversos usuarios han acudido a redes para reportar daños derivados del sismo, como la caída de árboles, semáforos y otros objetos de edificios.

