Estas son todas las canciones sorpresa que ha cantado Bad Bunny en lo que va del DTMF World Tour

El "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” de Bad Bunny está a punto de despedirse de la Ciudad de México, dejando uno de los cierres de año más épicos en la industria de la música del país.

Luego de siete presentaciones totalmente agotadas, este domingo 21 de diciembre, el cantante puertorriqueño deleitará a su público mexicano por última vez en esta gira.

Ante esto, los fans nacionales e internacionales del conejo malo ya especulan sobre la posible canción sorpresa con la que el artista encenderá el escenario del Estadio GNP Seguros en la capital.

Lee también ⁠¿Quién es Carolina Miranda, actriz señalada por Yeri Mua de empujarla en “La Casita” de Bad Bunny?

El cantante puertorriqueño Bad Bunny presentó su primer show en el Estadio GNP, de la Ciudad de México como parte de su gira "Debí tirar más fotos Tour", el pasado 10 de diciembre. FOTO: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Estas son todas las canciones sorpresa que ha cantado Bad Bunny en lo que va del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour

En esta gira mundial el cantante puertorriqueño ha impuesto la tradición de cantar una canción diferente y exclusiva en cada uno de sus conciertos, la cual no repetirá frente a ningún otro público.

Entre la casita y el show de luces, las canciones sorpresa se han convertido en uno de los momentos más esperados del concierto, generando expectativa o teorías entre los fans y dándole un toque único a cada noche de música a cargo de Bad Bunny.

El "DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" arrancó en Santo Domingo, República Dominicana el pasado 21 de noviembre, y estas han sido todas las canciones que Bad Bunny ya cantó como sorpresa en lo que va de la gira hasta el momento:

Santo Domingo , RD - 21 de noviembre: " 25/8 "

, RD - 21 de noviembre: " " Santo Domingo , RD - 22 de noviembre: " Después de la playa ", " Dema Ga Ge Gi Go Gu "

, RD - 22 de noviembre: " ", " " San José , CR - 5 de diciembre: " Caro "

, CR - 5 de diciembre: " " San José , CR - 6 de diciembre: " Te deseo lo mejor "

, CR - 6 de diciembre: " " Ciudad de México , MX - 10 de diciembre: " Chambea "

, MX - 10 de diciembre: " " Ciudad de México , MX - 11 de diciembre: " Perro negro "

, MX - 11 de diciembre: " " Ciudad de México , MX - 12 de diciembre: " Amorfada "

, MX - 12 de diciembre: " " Ciudad de México , MX - 15 de diciembre: " Where she goes ", " Un X100to "

, MX - 15 de diciembre: " ", " " Ciudad de México , MX - 16 de diciembre: " Te mudaste "

, MX - 16 de diciembre: " " Ciudad de México , MX - 19 de diciembre: " La corriente ", " Lo siento bebé "

, MX - 19 de diciembre: " ", " " Ciudad de México, MX - 20 de diciembre: "Mojabi ghost"

Con mucha emoción, fans del cantante ya esperan saber cómo será la gran despedida de Bad Bunny de México. Foto: Archivo AFP

También te interesará:

¿Qué es el síndrome del gato solitario? Conoce sus principales características y cómo evitarlo

Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

¿Tu gato deja la lengua de fuera? Conoce el tierno significado

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu