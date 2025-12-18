⁠¿Quién es Carolina Miranda, actriz señalada por Yeri Mua de empujarla en “La Casita” de Bad Bunny?

En las últimas horas, una nueva polémica surgió en redes sociales durante los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México.

La cantante e influencer Yeri Mua denunció públicamente haber vivido una experiencia incómoda mientras se encontraba en “La Casita”, un espacio especial del show donde el artista puertorriqueño invita a distintas personalidades.

La cantante arremetió contra invitada de La Casita de Bad Bunny. Foto: Instagram

Aunque en un inicio no reveló identidades, las especulaciones de los usuarios en redes sociales rápidamente apuntaron hacia una reconocida actriz mexicana: Carolina Miranda.

Lee también: Yeri Mua acusa empujones en La Casita de Bad Bunny y lanza dardo a invitada: "solo quería figurar"

¿Quién es Carolina Miranda?

Carolina Miranda Olvera es una actriz y modelo mexicana nacida el 25 de junio de 1990 en Irapuato, Guanajuato.

Su incursión en el medio artístico comenzó tras ser coronada Nuestra Belleza Guanajuato 2011, título que le abrió las puertas a la televisión mexicana.

Cómo lucía la estrella de "Perfil Falso" en su paso por el reality "La Isla". Fuente: Instagram @caromirandaof

Debutó como actriz en 2012 en la telenovela Los Rey, de TV Azteca, interpretando a Fina. Sin embargo, el papel que marcó un antes y un después en su carrera fue el de Vicenta Acero en Señora Acero, producción de Telemundo que le dio proyección internacional, especialmente en Estados Unidos y América Latina.

Ella es Carolina Miranda. Foto: Instagram.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran ¿Quién mató a Sara?, exitosa serie de Netflix donde dio vida a Elisa Lazcano; Perfil falso, producción colombiana en la que interpretó a Camila Román; y La mujer del diablo, serie de ViX+ donde encarnó a Natalia Vallejo.

En cine, ha participado en títulos como Todas menos tú y El hilo rojo. Además, en 2015 formó parte de la cuarta temporada del reality show La Isla, de TV Azteca.

Carolina Miranda y Andrés Palacios. Fuente: Instagram @tierradeesperanzaof

En 2025, se convirtió en la primera mexicana en recibir el premio Mejor Logro Individual en Idioma No Inglés – Actriz en los Premios Gracie. Ese mismo año fue nominada al Emmy Internacional en la categoría de Mejor Actuación Femenina por su papel de Esmeralda en la serie Mujeres asesinas.

Así lucía la estrella de "Perfil Falso" en su paso por el reality "La Isla". Fuente: Captura Youtube

A lo largo de su trayectoria ha sido reconocida con premios como Actriz revelación -Palmas de Oro-, Mejor actriz - Premio Produ-, Premio Arlequín por creación y desarrollo de personaje y Mejor actriz (Micrófono de Oro).

Lee también: Memo Villegas y Carolina Miranda mienten sin pena por un personaje

La denuncia de Yeri Mua en “La Casita” de Bad Bunny

La noche del pasado martes 16 de diciembre, Yeri Mua asistió como invitada al quinto concierto de Bad Bunny de los ocho que ofreció en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

La creadora de contenido apareció en “La Casita” junto a figuras como Samadhi Zendejas y Zuria Vega, mientras el “Conejo Malo” interpretaba algunos de sus éxitos.

Horas después del show, la influencer utilizó sus redes sociales para denunciar que su experiencia fue negativa debido al comportamiento de “una mujer que se encontraba a su lado”.

En una historia de Instagram, la cantante escribió:

“Esta vieja se la pasa pegándome durante todo el concierto y empujándome”.

Yeri Mua vivió un momento incómodo en el concierto de Bad Bunny. 😱🔥 @yerimua pic.twitter.com/pmRTPnGb5g — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 17, 2025

Más tarde, en un video en Instagram, dio más detalles de lo ocurrido durante el concierto de Bad Bunny.

“Manas, esa vieja de cabello chino, durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera. No sé cuál era su problema”.

Aunque Yeri Mua aclaró que Samadhi Zendejas se portó “bien linda” con ella, lanzó un mensaje directo contra Miranda, sin mencionarla por nombre.

“La otra vieja, la que les mostré, no sé quién es, pero si estás viendo esto, ching*** a tu put* m*dre. Qué necesidad de estarme pegando y empujando durante todo el concierto, nomás porque quería figurar”.

Usuarios en redes identifican a la mujer señalada

Si bien Yeri Mua nunca mencionó la identidad de la persona a la que acusó, sus publicaciones no pasaron desapercibidas. Usuarios en redes sociales comenzaron a analizar las imágenes compartidas por la influencer y señalaron que la mujer mostrada sería Carolina Miranda, lo que desató una ola de comentarios.

También te interesará:

Bad Bunny en CDMX: ¿cómo es la casita, escenario que utilizará el puertorriqueño en sus conciertos en el Estadio GNP?

Posadas navideñas: estos son los elementos que no pueden faltar en tu celebración

¿Por qué las nochebuenas pueden poner en riesgo a tu gato?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv