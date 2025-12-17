Yeri Mua acusa empujones en La Casita de Bad Bunny y lanza dardo a invitada: "solo quería figurar"

La noche de ayer se llevó a cabo la quinta fecha de la gira “Debí tirar más fotos world Tour” de Bad Bunny en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México, donde miles de fanáticos vivieron una noche mágica al escuchar al famoso puertorriqueño.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, pues la cantante Yeri Mua volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de denunciar empujones en La Casita de Bad Bunny, un espacio que se volvió tendencia en redes sociales.

Yeri Mua acusa a empujones en La Casita de Bad Bunny

A través de la plataforma X, la veracruzana aseguró que fue empujada durante el show en La Casita y lanzó una dura acusación al señalar que la otra persona involucrada “solo quería figurar”, lo que desató una ola de reacciones y opiniones divididas entre sus seguidores.

“La Samadhi bien linda conmigo, no como la que tenía a lado, que me empujaba bien feo por que quería figurar ahí en La Casita de Bad Bunny, nomas que yo la empujé más fuerte a la perrita”, aseveró la influencer, agradeciendo a la actriz Samadhi Zendejas por su compañía en el escenario.

Aunado a ello, lanzó un insulto para la persona que la empujó; sin embargo, no especificó de quién se trató. “Como sea que te llames, chin... tu madre”.

Foto: X

De igual manera, se pronuncio en su cuenta de Instagram, donde contó más detalles de lo sucedido.

“Manas esa vieja de pelo chino durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera, güey”, expresó.

En tanto, aseguró que "desde que me vio se la pasaba empujándome”.

"La Samadhi Zendejas bien linda me dijo: 'No, ven, hazte para acá', 'Aquí quédate', y superlinda conmigo; la neta”, sentenció.

