En 1982, David Dave Corriveau y James Buster Corley abrieron en Dallas el primer Dave & Buster's. Antes de asociarse, Corley operaba un bar llamado Buster's en Little Rock (Arkansas), mientras que Corriveau era propietario de una cantina y salón de juegos que tuvo por nombre Cash McCool's y posteriormente Slick Willy's World of Entertainment.

Tras unir fuerzas, ambos se desempeñaron como codirectores ejecutivos y consolidaron una marca que transformó la forma de entender el entretenimiento familiar y social en Estados Unidos.

Más de cuatro décadas después, Dave & Buster's anuncia su llegada oficial a México. El pasado 10 de diciembre, la compañía confirmó que comenzará operaciones en el país con una primera sede ubicada en el corazón de la Ciudad de México (en Plaza Carso, Polanco), donde se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra.

Un hito en el entretenimiento social llega a la Ciudad de México

Durante el evento participaron Antonio Bautista (Presidente Internacional de Dave & Buster's), Oscar Salgado (Director General de Wyn México y socio franquiciatario para el país), así como representantes de Plaza Carso, entre ellos Alberto Slim (Director en Grupo Sanborns y Subdirector de Centros Comerciales en Inmuebles Carso) y Alfonso Salem Slim (Presidente Ejecutivo y Director General de Inmuebles Carso).

En su mensaje, Bautista expresó la importancia estratégica de este lanzamiento: “Estamos increíblemente emocionados de traer Dave & Buster's a México. Nuestra propuesta, que combina comida deliciosa, bebidas increíbles, juegos de última generación y un ambiente vibrante, ofrece algo que pocas marcas logran integrar de manera fluida. México es un mercado extraordinario, y este es solo el comienzo”.

El directivo también enfatizó el carácter multidimensional de la marca: “Dave & Buster's es un lugar donde puedes venir con tus hijos un domingo, regresar con tus amigos un viernes por la noche o celebrar una ocasión especial entre semana. Nuestra misión es crear un destino donde el consumidor mexicano pueda vivir el entretenimiento de una manera completamente nueva. El plan perfecto existe, y pronto estará aquí”.

La propuesta: un destino integral de juegos, gastronomía y experiencias

La futura sede en Plaza Carso estará diseñada como un centro de entretenimiento de alto nivel, con elementos clave que definen la experiencia de Dave & Buster's en otras ciudades del mundo. Entre sus características destacan:

Una superficie total de más de 2,260 metros cuadrados destinada al entretenimiento.

Más de 100 juegos arcade de última generación, incluidos títulos exclusivos de la marca.

Una capacidad aproximada de 270 asientos distribuidos entre restaurante, bar y áreas sociales.

Un bar central de alta capacidad con coctelería exclusiva y pantallas gigantes para disfrutar eventos deportivos en un formato inmersivo.

La apertura oficial de Dave & Buster's Plaza Carso está programada para marzo de 2026, dando inicio a una etapa que podría marcar la expansión de nuevas sedes en territorio nacional.

