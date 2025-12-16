Influencer Sol León lleva su propio equipo de iluminación para la foto del INE y genera criticas en redes

En tiempos donde la imagen personal se ha convertido en una extensión de la marca digital, algunas figuras públicas llevan el cuidado estético incluso a los espacios más cotidianos. Este fue el caso de la influencer y empresaria Sol León, quien recientemente llamó la atención en redes sociales por la forma en que decidió enfrentar un trámite que la mayoría considera rutinario.

Influencer Sol León lleva su propio equipo de iluminación para la foto del INE. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

Influencer Sol León lleva su propio equipo de iluminación para la foto del INE

Lo que normalmente implica una rápida visita para obtener la credencial para votar, para la creadora de contenido se convirtió en una experiencia completamente diferente.

A través de un video viral en TikTok, se observa cómo la influencer acudió a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE) acompañada de un equipo profesional, que incluía maquillista y accesorios de iluminación como aros de luz y reflectores.

El objetivo, según explicó en sus plataformas digitales, era asegurarse de que la fotografía del INE reflejara el cuidado estético que caracteriza su imagen pública.

Usuarios critican video de Sol León en las oficinas del INE

Como era de esperarse, el clip no tardó en generar debate en redes sociales. Mientras algunos usuarios criticaron la acción, calificándola como una muestra de inseguridad, otros se mostraron comprensivos e incluso identificados con la decisión.

Entre los comentarios más destacados se pudieron leer frases como:

“A nadie le deseo sentirse tan insegura”

“Si pudiera, yo también lo haría”

“Siempre salgo mal en esas fotos, cualquiera aprovecharía la oportunidad”

Incluso hubo quienes recordaron que en algunos módulos del INE es posible repetir la toma si el ciudadano no queda satisfecho con el resultado.

