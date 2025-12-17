¿Quién es Loreto Cid, tiktoker que fue confundida con Sabine Moussier?

Recientemente, una creadora de contenido chilena ha causado sensación en redes sociales debido a su sorprendente parecido con la actriz Sabine Moussier.

Ella es Loreto Cid, tiktoker que fue confundida con Sabine Moussier. Foto: Redes sociales

Todo comenzó cuando usuarios de TikTok confundieron a Loreto Cid con Moussier, luego de que varios videos comenzaran a circular en los que la "actriz" parecía tener un rostro distinto al habitual. Ante ello varios usuarios se sorprendieron y comenzaron a preguntarse:

“ ¿Qué le pasó en la cara a Sabine Moussier? ”

” “ ¿Qué le pasó a la nariz de Sabine Moussier? ”

” “¿Es Sabine Moussier?”

A pesar de que algunos pensaron que estos videos podían haber sido modificados con inteligencia artificial, la realidad es que no fue así, pues lo que los internautas no sabían es que no se trataba de la famosa actriz mexicana, sino de la dermatóloga chilena.

¿Quién es Loreto Cid?

Loreto Cid es una dermatóloga y creadora de contenido de Chile, con más de 35 años de experiencia en medicina y 27 años especializada en dermatología.

De acuerdo con su sitio web, a lo largo de su carrera, ha atendido a más de 204,000 pacientes, brindando tratamientos personalizados y de alta calidad.

Ella es Loreto Cid, tiktoker que fue confundida con Sabine Moussier. Foto: Captura de pantalla

Además de su consultorio, Cid dirige su propia clínica de dermatología médica, donde realiza procedimientos como dermatoscopia digital y tratamientos con láser. Sin embargo, su faceta más conocida en la actualidad es su presencia en redes sociales, donde comparte consejos sobre el cuidado de la piel y muestra procedimientos estéticos, lo que la ha hecho popular.

De manera inesperada, fue precisamente su contenido relacionado con cirugías estéticas el que la catapultó a la viralidad, gracias a la confusión con la imagen de Sabine Moussier.

