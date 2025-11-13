Por medio de TikTok, Damián Cervantes compartió el momento en que presuntamente un policía, junto a dos elementos de seguridad capitalina que portaban un chaleco guinda, lo retiraron del lugar donde se encontraba.

En el video se ve al creador de contenido en un picnic sobre Paseo de la Reforma con la drag queen conocida como Brighty, mientras conversaban y degustaban algunos alimentos que llevaban dentro de una canasta, el momento se llenó de tensión cuando se percataron que estaban siendo observadas por los elementos de seguridad.

Damian Cervantes. Foto: Redes Sociales

Tiktoker acusa a policía de correrlo de Paseo de la Reforma por hacer pícnic

Después de permanecer sentadas unos minutos sobre la banqueta, una persona con chaleco guinda se acercó: “De repente llegó un policía y dos personas de gobierno”, mencionó el tiktoker.

En el clip, la primera en darse cuenta de las intensiones de quitarlos fue Brighty, quien frenó la conversación para advertir a Damián “a ver si no nos quitan, veo bocas chuecas” y posteriormente, llegó una mujer de chaleco guinda a decirles que no podían permanecer en ese lugar.

Los creadores de contenido accedieron a la petición, sin embargo, Damián se quejó por el despliegue de elementos para moverlos de la vialidad: “Por que mandas a un policía, nos pueden dar un aviso pero tampoco hay esa necesidad de mandar un policía. Lo más extraño es que cuando necesitas un policía no hay”.

@soydamiancervantes Nos mandaron a quitar de Reforma con un policía a @brightystun y a mí… el video completo está en yt: Damián Cervantes … Ustedes q opinan? #mexico #lmd ♬ sonido original - Damián Cervantes

