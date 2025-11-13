La Cotorrisa revela intento de robo en sus oficinas de Naucalpan y muestra video del suceso

En el capítulo más reciente de "La Cotorrisa" los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky señalaron que fueron víctimas de la inseguridad, ya que unos hombres armados irrumpieron en sus oficinas ubicadas en Naucalpan, Estado México.

Ante el asombro de los internautas, el video donde cuentan cómo fue el intento de robo rápidamente se viralizó ya que los creadores de contenido mostraron algunos clips tomados de las cámaras de seguridad.

La Cotorrisa revela intento de robo en sus oficinas de Naucalpan

Los presentadores del famoso podcast revelaron detalles del intento de robo que vivieron el pasado 11 de noviembre, cuando una persona de su equipo se percató de la presencia de los ladrones en sus estudios de grabación.

“El día de ayer nos asaltaron la oficina, afortunadamente no había nadie y fue un robo frustrado”, mencionó Slobotzky al inicio del clip.

Asimismo, agradecieron la pronta intervención de las autoridades para evitar que los ladrones se llevaran objetos de valor: “Como alguien que lleva 30 años en el Estado de México y Naucalpan siempre ha brillado por muchas cosas… la policía llegó rápido por primera vez”, exclamó Ricardo.

"Hablamos al 911 y en dos minutos había cuatro patrullas aquí. Honor a quien honor merece", añadió Slobotzky.

Mientras los comediantes mostraban las imágenes de los delincuentes agradecieron a uno de los integrantes de su equipo que notó lo que estaba pensando y dio aviso a la policía: “Se metieron y por suerte, Lalo ve la alerta de las cámaras y de la alarma (..) les dijo por el interfon ‘ya va para allá la policía’ y soltaron lo que llevaban”.

“Además de que están armados traen herramientas para abrir puertas y cajas fuertes”, mencionó Slobotzky.

