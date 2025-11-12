Mattel lanza Barbie inspirada en Van Gogh: ¿cuánto cuesta y dónde adquirirla?

Más Información

Mattel Creations volvió a sorprender a los coleccionistas al lanzar una en colaboración con el Museo de Arte Moderno (MoMa) en Nueva York, con un diseño que rápidamente acaparó la atención por representar una de las pinturas más populares del postimpresionismo: .

La muñeca se volvió tendencia en la red por su belleza y la elegante forma en que se integra el vestido que luce con la famosa pintura.

¿Cuánto cuesta la Barbie inspirada en el cuadro de Van Gogh?

La técnica de Vincent Van Gogh se caracteriza por el uso expresivo del color y las pinceladas enérgicas con forma ondulada que usó al crear espirales para transmitir movimiento y emoción en su arte.

Con base en su técnica, esta Barbie aparece inmersa en la obra de Van Gogh con sus rizos al viento enmarcando una luna creciente amarilla, mientras que su vestido incorpora elementos simbólicos de la pintura, desde los remolinos de viento en el corset, hasta el tranquilo pueblo que descansa a lo largo del dobladillo de la falda y unas zapatillas esculpidas con la misma corriente de los espirales.

Descubre cual es el precio de la muñeca creada en colaboración con el MoMa. Foto: Mattel Creations
La muñeca que contiene un empaque de lujo que resplandecerá en cualquier colección se encuentra a la venta a través del sitio oficial de Mattel Creations a un precio de $3,450 pesos.

