Linkin Park anuncia puesto de tortas gratis en CDMX: ¿cuándo y dónde estará?

Tras la original “tamaliza” que Linkin Park organizó durante su última visita a México, la banda estadounidense reinventó su idea al anunciar que tendrá un puesto de tortas en CDMX como parte de las sorpresas que tienen preparadas para sus fans, previo a su presentación en el festival Corona Capital el próximo 16 de noviembre,

Por medio de redes sociales, se difundió el anuncio inspirado en los icónicos rótulos de arte popular mexicano diseñado por Alina Kiliwa, donde la banda invita a sus fans a su puesto de tortas que serán gratis para las primeras 50 personas en llegar.

linkin-park.jpg

¿Dónde estará el puesto de tortas de Linkin Park?

La cita para acudir a “Tortas Los Linkin” será los próximos 13 y 14 de noviembre en un horario de 11:00 a 19:00 horas. Además de las tortas, los fans podrán adquirir merch oficial de la banda como playeras, sudaderas, gorras, tote bags, posters y pines.

El puesto ofrecerá a sus visitantes tortas con sabores inspirados en las canciones de Linkin Park y estará ubicado dentro de Mercado Colima, en Colima 395, Roma Norte, Ciudad de México.

🇲🇽 Mexico City - Join us at Tortas Los Linkin on November 13 & 14 from 11 am to 7 pm. Grab limited-edition tees, hoodies, pins, posters, and more. 💥 Plus a special FROM ZERO-themed Torta menu. The first 50 Tortas are on us. Don’t miss it.



📍Colima 395, Roma Nte., Cuauhtémoc,… pic.twitter.com/hbr5w4Yo1F — LINKIN PARK (@linkinpark) November 11, 2025

Tortas Linkin Park “From Zero”

El menú “From Zero”, estará compuesto por cuatro variedades de tortas para todos los gustos:

Heavy is the Crown : Pierna horneada, milanesa, queso Oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

: Pierna horneada, milanesa, queso Oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Emptiness Machine : Pierna horneada, queso Oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

: Pierna horneada, queso Oaxaca, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Cut the Bridge : Milanesa, queso Oaxaca, salchicha, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate.

: Milanesa, queso Oaxaca, salchicha, mantequilla, frijol, jitomate y aguacate. Overflow (torta vegana): Con hongos, cebolla, frijol, jitomate y aguacate.

