Hotel en Nueva York lanza paquete para revivir experiencia de “Mi Pobre Angelito 2”: ¿cuánto cuesta?

Sin duda, uno de los clásicos navideños de chicos y grandes es “Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York”, pues con sus memorables escenas, la película protagonizada por Macaulay Culkin superó el éxito de la primera entrega y se ha convertido en gran referente de la cultura pop.

A más de 30 años del estreno del filme, cada una de sus escenas se mantiene vigente y por ello, el lujoso Hotel Plaza sorprendió a los fanáticos de la película al lanzar entre sus amenidades una experiencia para revivir los momentos más icónicos de “Mi Pobre Angelito 2”.

Recordemos que en la cinta, el pequeño “Kevin McCallister” vuelve a separarse de su familia durante las vacaciones decembrinas y un error en la aerolínea lo lleva hasta Nueva York, ciudad donde le esperan todo tipo de aventuras y, gracias a su ingenio termina hospedado en uno de los hoteles más icónicos de la Quinta Avenida: El Plaza.

Descubre el precio de la experiencia de película en el Hotel Plaza. Foto: IMDb

¿Cuánto cuesta revivir la experiencia de “Mi Pobre Angelito 2”?

De acuerdo con la página oficial del hotel The Plaza, esta experiencia ofrece perderte en Nueva York al estilo “Kevin McCallister”, recreando las escenas favoritas de la película de los años 90.

El paquete incluye un paseo privado de 4 horas en limusina por la ciudad, pasando por lugares como el Empire State Building, el Rockefeller Center, Central Park, el Carnegie Hall y el Radio City Music Hall. El paseo incluye una pizza de queso caliente, tal como aparece en la cinta.

La experiencia basada en la película incluye un exclusivo paseo en limusina. Foto: IMDb

Al regresar a la habitación, la experiencia continúa con un servicio de minibar y su respectiva llave para degustar golosinas y, por último el servicio a la habitación te sorprenderá al llevarte un tazón con 16 bolas de helado y aderezos variados hasta la comodidad de la cama.

El precio del paquete depende de la habitación y la fecha en la que se hospede el cliente, su costo ronda entre los $2,100 a los $3,500 dólares.

Cabe destacar que esta experiencia se encuentra disponible todo el año en el hotel, la reservación se hace directamente en el sitio web al momento de apartar la fecha de la estancia y está sujeta a disponibilidad con al menos tres días de antelación a la fecha de llegada.

Descubre el precio de la experiencia de película en el Hotel Plaza. Foto: IMDb





