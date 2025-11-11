¿Qué hacer si se me pierde mi carnet del IMSS? Así puedes reponerlo

La Cartilla Nacional de Salud es un documento indispensable para que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciban atención médica dentro de sus unidades.

El no contar con este carnet podría representar un grave inconveniente en casos de emergencia, ya que funciona como un registro actualizado de los servicios que ha recibido la persona anteriormente y a través de él se lleva el seguimiento del paciente.

Por tal motivo, en caso de robo o extravío deberá reponerse lo antes posible y a continuación te diremos cómo solicitar una reimpresión de carnet en el IMSS.

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Darío Luna/ EL UNIVERSAL

¿Qué hacer si se me pierde mi carnet del IMSS?

Para realizar el trámite de reposición, lo único que debes hacer es llenar una solicitud de reimpresión en la página oficial del IMSS: https://www.imss.gob.mx/tramites/reimpresion-cartilla o, por medio de la app.

Para completar el formulario deberás tener a la mano:

CURP

Número de Seguridad Social ( NSS )

) Correo electrónico

Al finalizar la solicitud, deberás llevar el documento a tu unidad médica familiar, junto con identificación oficial para que te entreguen la reposición del carnet.

Cabe destacar que este trámite también se puede solicitar de forma presencial en la Unidad de Medicina Familiar correspondiente, de acuerdo a su domicilio, acudiendo con los mismos documentos para agilizar la solicitud.

Solicita la reposición de tu carnet. Foto: IMSS

