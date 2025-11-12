Buen Fin 2025: ¿a qué hora comienzan las ofertas en Liverpool, Sears y otras tiendas?

A pocas horas de dar inicio al Buen Fin 2025, muchos comercios adelantaron las ofertas para que sus clientes puedan disfrutar antes que todos de las promociones especiales que tendrán durante el fin de semana más barato del año.

Este año el Buen Fin presentará su edición más larga con 5 días de descuentos, del jueves 13 al lunes 17 de noviembre para que los compradores puedan aprovecha los próximos días de asueto para planear sus compras sin prisa, sin embargo, algunos establecimientos se adelantarán a las ofertas y aquí te diremos desde qué hora se activarán los descuentos en sus sitios web.

Leer también: Linkin Park anuncia puesto de tortas gratis en CDMX: ¿cuándo y dónde estará?

El Buen Fin inicia este viernes; piden no comprar en comercio informal y tener cuidado en redes sociales

¿A qué hora comienzan las ofertas del Buen Fin en Liverpool y Sears?

Durante este Buen Fin, Liverpool activará los descuentos en su app unas horas antes que el resto de las tiendas departamentales, desde las 9:00 pm los clientes podrán ingresar a las ofertas de hasta el 52% de descuento.

Aunado a ello, en tiendas físicas la cadena manejará un horario de atención en sus sucursales de 10:00 am a 10:00 pm.

Por otro lado, Sears también adelantó varios de sus descuentos del Buen Fin, además del 13 al 17 de noviembre muchos de sus productos tendrán hasta un 50% de descuento y meses sin intereses con tarjetas participantes.

Leer también: Hotel en Nueva York lanza paquete para revivir experiencia de “Mi Pobre Angelito 2”: ¿cuánto cuesta?

Buen Fin Sears. Foto: Especial

En Sanborns las ofertas del Buen Fin se alinearán a las fechas establecidas por la iniciativa, (del 13 al 17 de noviembre) en tiendas físicas y en el sitio web se activarán desde las 00:00 horas del jueves 13.

En otras tiendas como Walmart y Sam’s Club, el “Fin Irresistible” llegó con tentadores descuentos y bonificaciones en tiendas físicas y en línea desde el pasado 6 de noviembre.

También te interesará:

El remedio casero para eliminar manchas difíciles de los sillones y que tu sala luzca como nueva

El sencillo truco para que las sábanas y ropa de cama tengan un aroma delicioso por más tiempo⁠

Sora: ¿qué es y cómo funciona la aplicación de OpenAI que podría poner en aprietos a Hollywood?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs