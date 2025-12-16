Nueva modalidad de estafa alerta a usuarios en redes sociales por mensaje que simula transferencias

Durante la llegada de diciembre y el aguinaldo, las estafas suelen aumentar preocupando a los trabajadores, ya que cada año con el uso de la tecnología y las redes sociales las modalidades se van perfeccionando.

Este 2025 no fue la excepción, pues durante los últimos días diversos internautas han reportado la llegada de notificaciones misteriosas sobre supuestas transferencias bancarias que de inmediato encendieron las alertas sobre esta nuevo tipo de fraude.

La liga que envían por mensaje de texto simula la app bancaria. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

Alerta por nueva modalidad de estafa que simula transferencias

Se trata de una nuevo modo de fraude que combina la estafa conocida como "Smishing" y "Spoofing" que simula notificaciones de las apps bancarias, solo que ahora, en lugar de advertir sobre un cargo no autorizado o una operación fraudulenta; avisa sobre una supuesta transferencia realizada a la cuenta de las víctimas y junto a los datos de la operación se anexa una liga para obtener más información.

La liga enviada vía SMS dirige a las víctimas a una página falsa que simula ser una app bancaria para robar datos personales o, realizar compras no autorizadas.

Para aumentar la confianza en el mensaje, los datos de las transferencias vienen acompañados de nombres comunes, entidad bancaria y número de cuenta falsos, con la finalidad de generar duda sobre el origen de transacción y dar click en el link.

¿Como evitar caer en fraudes?

De acuerdo con la institución bancaria Santander, las recomendaciones generales para evitar caer en este tipo de fraudes smishing y SMS Spoofing es adoptar los siguientes hábitos de seguridad:

Mantener una actitud de reservada hacia mensajes o SMS inesperados en los que se solicite acceder a un enlace web o utilizar un código QR. En caso de duda, es preferible contactar con la entidad remitente por los canales oficiales para asegurase que no se trata de una actividad fraudulenta .

