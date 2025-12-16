Fatboy Slim lanza su épico mashup junto a The Rolling Stones y videoclip animado con IA causa furor

Más Información

El DJ y productor británico de 62 años Norman Cook, mejor conocido como sorprendió a sus fanáticos con su más reciente lanzamiento “Satisfaction Skank”, una versión que une su tema noventero “Rockafeller Skank” con el hit de , “(I Can't Get No) Satisfaction”.

El emblemático riff considerado por muchos como uno de los himnos más famosos del rock, creado por Mick Jagger y Keith Richards en 1965, era un secreto a voces que lleva encendiendo las tornamesas desde hace 27 años durante las presentaciones en vivo del famoso DJ.

Esta unión entre las eras doradas para la música británica, selló su lanzamiento oficial con un icónico videoclip que con ayuda de la IA rejuveneció a los artistas para volver a gozar de la fiesta en su máximo esplendor.

Fatboy Slim junto a Mick Jagger y Keith Richards. Foto: Instagram @officialfatboyslim
“Satisfaction Skank” y el uso de IA que revivió la era dorada del rock

La atemporalidad del rock combinado con las mezclas de Fatboy Slim, en el videoclip trae de regreso la nostalgia por las fiestas y los excesos escondidos entre las letras de The Rolling Stones.

Uno de los detalles que volvió tendencia este tema, fue que gracias a la IA se muestra a un joven Mick Jagger –quien actualmente tiene 82 años– celebrando junto a Keith Richards y el productor.

La IA rejuveneció a las estrellas de la música británica. Foto: Redes Sociales
Los guiños hacia el video oficial de “Rockafeller Skank” lanzado en 1998, reproducen la estética de la época con un Fatboy Slim reviviendo sus mejores años, mientras luce un traje amarillo y sombrero donde sus mezclas reinaban en MTV y formaron parte del soundtrack de decenas de películas.

Los bailes robóticos, colores estridentes y máquinas de juegos también se hicieron presentes en la producción, fusionados con efectos animados por la IA.

