¿Te perdiste los conciertos de 2025? Este bazar en CDMX tendrá merch en remate

El tradicional bazar de mercancía de conciertos en la Ciudad de México ya está listo para cerrar el año con descuentos especiales y una amplia oferta de productos relacionados con los conciertos que marcaron 2025.

En esta edición, el bazar contará con dos locaciones distintas, lo que permitirá a los asistentes elegir entre varias fechas y horarios para recorrer los puestos y encontrar artículos en remate.

Compran merch pese a cancelación de Blink-182

Lee también: Paga con el celular en CDMX: así puedes obtener la tarjeta de Movilidad Digital

La venta de merch de conciertos se ha consolidado como una extensión de la experiencia musical. Para muchas personas, adquirir una playera, sudadera o accesorio no solo representa un recuerdo del evento, sino también una forma de identidad y pertenencia a una escena musical.

Por ello, diciembre se ha convertido en uno de los meses más esperados para este tipo de bazares en la capital del país.

Dos sedes para encontrar merch de conciertos en CDMX

Uno de los bazares se realizará los días 17 y 18 de diciembre en la Sala de Armas y la Explanada del Estadio GNP, dentro de la Ciudad Deportiva. El horario será de 10:00 a 22:00 horas, lo que permitirá a los asistentes recorrer los locales con mayor calma. La estación de Metro más cercana es Ciudad Deportiva, lo que facilita el acceso en transporte público.

La segunda sede estará ubicada sobre la calle Atletas, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes. Este bazar abrirá los días 17, 18, 22 y 23 de diciembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

Para llegar, la opción más práctica es el Metro Velódromo, correspondiente a la Línea 9. En ambos espacios se recomienda llevar efectivo y paciencia, ya que suele haber alta afluencia y una gran variedad de puestos.

Foto: Captura de pantalla en redes sociales

Lee también: Sombreros, bolsas, playeras: conquista creatividad mexicana "merch no oficial" de Taylor Swift en el Foro Sol

Qué tipo de mercancía se puede encontrar y precios

En estos bazares es posible encontrar mercancía oficial y no oficial de artistas que ofrecieron conciertos en la CDMX durante 2025. Entre los nombres más buscados destacan Taylor Swift, Oasis, Panteón Rococó, Enjambre, Dua Lipa, Guns N’ Roses, Eric Clapton, Enrique Bunbury y Los Auténticos Decadentes, entre otros.

La oferta incluye playeras, sudaderas, jerseys, gorras, gorros, pines, tazas, termos y distintos accesorios. Los precios varían según el tamaño y el tipo de producto, pero en muchos casos arrancan desde los 50 pesos y pueden llegar hasta los 200 pesos en prendas de mayor tamaño.

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, algunos puestos ofrecen descuentos de hasta el 70 por ciento.

Además del bazar independiente, el Palacio de los Deportes cuenta con su tienda oficial MR Merch Store, donde se comercializa mercancía original de los artistas que se presentaron en el recinto a lo largo del año.

Durante diciembre, este espacio abre su venta de fin de año con descuentos exclusivos y productos de edición limitada. El outlet opera del 15 al 19 de diciembre, de 12:00 a 19:00 horas, y se ubica en la Puerta 7 del Palacio de los Deportes, con acceso desde los metros Velódromo o Ciudad Deportiva.

También te interesará:

¿Aumentará la pensión para adultos mayores en 2026? Esto es lo que se sabe hasta ahora

¿Quién es Coatlicue y por qué la nueva supercomputadora mexicana lleva su nombre?

Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov