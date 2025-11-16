Calendario SEP: ¿cuándo son las vacaciones de diciembre 2025? Conoce la fecha exacta

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya estableció las fechas exactas del descanso decembrino correspondiente al ciclo escolar 2025-2026, uno de los momentos más esperados por estudiantes, docentes y familias.

Como cada año, este periodo forma parte de los tres descansos oficiales programados por la autoridad educativa y coincide con las celebraciones más importantes de fin de año.

¿Cuándo inician las vacaciones de diciembre de 2025?

Las vacaciones de invierno para el ciclo escolar 2025-2026 comenzarán el lunes 22 de diciembre de 2025.

El último día de clases será el viernes 19 de diciembre, por lo que el alumnado tendrá un fin de semana previo a su descanso oficial. El periodo concluirá el martes 6 de enero de 2026, después del Día de Reyes, fecha en la que se retomarán las actividades escolares de manera habitual.

¿Cuántos días de descanso tendrá el alumnado en este periodo?

El receso abarcará poco más de dos semanas completas, tiempo suficiente para que los alumnos convivan con sus familias, celebren Navidad y Año Nuevo, y regresen con mayor energía al segundo tramo del ciclo escolar.

¿Por qué son importantes las vacaciones de invierno según la SEP?

De acuerdo con la propia Secretaría, este tipo de descansos cumple funciones clave:

Permiten la recuperación física y emocional del alumnado.

Favorecen la convivencia familiar.

Ayudan a equilibrar la carga académica.

Se alinean con festividades nacionales y celebraciones tradicionales.

Además, la SEP subraya que es fundamental consultar únicamente información oficial para evitar confusiones sobre las fechas del calendario escolar.

¿Qué otros puentes y descansos quedan en el ciclo escolar 2025-2026?

El ciclo 2025-2026 incluye varios días sin clases debido a conmemoraciones nacionales y jornadas de consejo técnico escolar. Estos son los descansos programados para lo que resta del año escolar:

17 de noviembre – Revolución Mexicana

28 de noviembre - Consejo Técnico Escolar

30 de enero – Consejo Técnico Escolar

2 de febrero – Constitución Mexicana

17 de marzo – Natalicio de Benito Juárez

27 de marzo – Consejo Técnico Escolar

Vacaciones de Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril

1 de mayo – Día del Trabajo

5 de mayo – Batalla de Puebla

15 de mayo – Día del Maestro

29 de mayo – Consejo Técnico Escolar

