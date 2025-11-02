¿Cómo eliminar las manchas de sarro de la taza de baño? Conoce la técnica

Los gérmenes y algunos minerales del suministro de agua pueden generar que con el tiempo el inodoro de tu casa luzca medio amarillo o marrón y que tu baño huela feo.

A esto se le conoce como manchas de sarro y pueden hacer que tu baño luzca menos higiénico y sucio sin importar cuanto lo limpies.

Por ello, aquí te dejamos algunos métodos efectivos para eliminar las molestas y difíciles manchas de sarro de tu inodoro:

Por higiene, no olvides usar guantes al momento de limpiar tu inodoro. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cómo eliminar las manchas de sarro del inodoro de tu casa?

De acuerdo con el blog de Homecenter, una empresa dedicada a la construcción y el mejoramiento del hogar, estos son 4 trucos para eliminar las manchas de sarro de tu inodoro:

1. Vinagre y limón

Estos dos antisépticos y desinfectantes naturales pueden ser tus mejores aliados al momento de limpiar la taza de tu baño.

Deberás mezclar media taza de vinagre con jugo de limón. No olvides ponerte unos guantes y toma una esponja, humedécela y empieza a frotar el área afectada de tu inodoro. El componente ácido del vinagre y el limón ayudará a descomponer el sarro pegado al inodoro.

2. Bicarbonato de sodio y agua oxigenada

Puedes probar con agua oxigenada y bicarbonato de sodio. Crea una pasta con ambos ingredientes y con ayuda de una esponja, espárcela sobre las partes del inodoro más afectadas. Espera unos 20 minutos a que haga efecto y enjuaga.

Mezcla bicarbonato y agua oxigenada para crear una pasta. Foto: Freepik

3. Refresco de cola

Suena hasta gracioso cuando alguien recomienda usar estos refrescos para eliminar el sarro, sin embargo es una opción muy efectiva.

Compra un refresco de cola de 350 ml y aplícalo sobre esas zonas del inodoro con sarro. Espera de 30 a 50 minutos para comenzar a frotar con ayuda de una esponja o un cepillo.

Para terminar puedes aplicar una mezcla entre bicarbonato y limón y el efecto será mejor de lo que esperabas.

4. Piedra pómez

La piedra pómez siempre ha sido uno de los utensilios más recomendados para retirar piel muerta, durezas o callosidades. Sin embargo, ese no es su único uso.

Ponte unos guantes y humedece la piedra pómez en agua caliente. Luego, utilízala para frotar el inodoro. Su poder abrasivo te ayudará a decirle adiós al sarro de tu baño.

La piedra pómez es una gran aliada para limpiar tu inodoro. Foto: Pexels

