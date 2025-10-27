¿Cada cuánto se debe limpiar el baño para prevenir olores persistentes?

Mantener el baño limpio no solo es una cuestión de estética, sino también de salud y bienestar. Este espacio, uno de los más utilizados del hogar, puede convertirse fácilmente en foco de bacterias y malos olores si no se atiende con la frecuencia adecuada.

Sin embargo, una duda común persiste entre los hogares: ¿con qué frecuencia se debe limpiar realmente el baño para mantenerlo libre de olores desagradables y de microorganismos indeseables?

Expertos en limpieza, salud ambiental y control de olores coinciden en que la clave no está solo en una limpieza profunda ocasional, sino en establecer rutinas regulares que mantengan cada superficie —desde el inodoro hasta el lavabo y las paredes— en condiciones óptimas.

Además, factores como el número de personas que utilizan el baño, la ventilación del espacio y los productos empleados influyen directamente en la frecuencia ideal de mantenimiento.

Lee también ¿Cómo quitar el olor a orina en el baño? Conoce la solución rápida y duradera

Mantener un baño limpio no solo es cuestión de estética, sino de higiene y salud. Foto: Canva

¿Cada cuánto se debe limpiar un baño para prevenir malos y persistentes olores?

De acuerdo con Kelly Reynolds, directora del Centro de Medio Ambiente, Ciencia de la Exposición y Evaluación de Riesgos (ESRAC) y profesora del Departamento de Políticas, Medio Ambiente y Comunidad en la Universidad de Arizona, lo más higiénico y recomendable es limpiar y desinfectar el baño al menos una vez por semana.

No obstante, esta tarea de casa no debe estar limitada a echar desinfectante en la taza del baño, sino a recorrer minuciosamente todas las superficies, no solo para desinfectar, sino para remover cualquier residuo que pueda generar o ya estar generando los malos olores.

Recomendaciones para limpiar tu baño

Según el portal especializado en limpieza, Hogarmania, estas son algunas recomendaciones para limpiar tu baño:

1. Realizar una limpieza exhaustiva del baño 1 vez a la semana:

Esto incluye limpiar las superficies duras como el inodoro, el lavabo, los muebles, la bañera, las paredes, las cortinas, los radiadores, etc.

Lee también ¿Cómo hacer un repelente natural para mosquitos? Conoce la receta

Los productos desinfectantes serán tu mejor aliado para limpiar tu baño, sin embargo recuerda que una mala combinación de productos de limpieza puede generar vapores tóxicos peligrosos. Foto: Freepik

2. Lograr una desinfección total

Para lograr una desinfección total, se debe contar con un limpiador etiquetado como desinfectante, como el cloro. Esta sustancia ayuda a mantener a raya a los patógenos.

3. No usar el mismo trapo

No olvides cambiar frecuentemente el trapo o la esponja con la que limpias las superficies. El inodoro debe contar con su propio cepillo, el lavabo también y la ducha, lo mismo. De esta manera evitamos que las bacterias se esparzan por todo el baño.

Es importante recordar que las cortinas o puertas de la regadera y las paredes también se limpian. Diversos estudios han demostrado cómo las cortinas de ducha albergan moho y otros microorganismos perjudiciales para la salud humana.

Lee también “¿Crees que me sigan buscando?”: video de ofrendas de madres buscadoras conmueve a usuarios en redes

4. Limpia el piso

El suelo de un baño puede llenarse de una cantidad de cosas que no nos imaginamos, aunque parezca que no. Muchas veces, los malos olores vienen de salpicaduras de orina al piso, por lo que lavarlo y desinfectarlo profundamente es la única solución que hay.

Lavar o trapear el suelo también debe hacerse con cloro o un producto desinfectante.

5. Ten buena ventilación

La ventilación del tu baño debe ser diaria , tanto si tienes animales como si no los tienes. No solo evitarás las humedades indeseadas, también los malos olores.

También te interesará:

Victoria lanza "A ti, ¿quién te espera?": el corto de Día de Muertos que está conquistando las redes

"Ofrendas aesthetic": ¿por qué está dando de qué hablar la nueva tendencia de altares de Día de Muertos?

¿Dónde colocar los caracoles que se encuentran en tu jardín?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov