¿Dónde colocar los caracoles que se encuentran en tu jardín?

Cuando los caracoles aparecen en el jardín, su presencia puede despertar sentimientos encontrados por parte de los cuidadores del área. Por un lado, son criaturas pacíficas y esenciales para el equilibrio ecológico; pero por otro, pueden convertirse en una amenaza silenciosa para las plantas, brotes y flores.

Ante este dilema, muchos jardineros se preguntan cómo actuar sin causarles daño, buscando una solución que proteja tanto las especies vegetales como la vida de estos pequeños moluscos.

Existen opciones seguras y respetuosas para reubicar a los caracoles que están invadiendo tu jardín sin alterar su entorno natural, ni implementar medidas drásticas que puedan dañar a tus plantas.

Aunque los caracoles son inofensivos, su población masiva puede poner en riesgo la salud de tu jardín. Foto: Canva

¿Dónde colocar a los caracoles que se encuentran en tu jardín?

Uno de los mejores métodos para deshacerte de caracoles que puedan estar invadiendo tu jardín es simplemente reubicarlos a otra zona.

Architectural Digest México, recomienda colocar cubetas o recipientes en días lluviosos en tus áreas verdes; esto te ayudará a recolectarlos y llevarlos a un área alejada de tu jardín donde haya mucha vegetación y agua cerca. Procura que esta área se encuentre a por lo menos, 25 metros de distancia de donde estás removiendo a los caracoles -es decir, de tu jardín-.

Si el caracol tiene el caparazón dañado, debes llevarlo a un terrario para su recuperación, ya que necesita un ambiente húmedo y con calcio para curarse.

Asimismo, procura reubicarlos a una zona donde no corran peligro de ser aplastados por humanos. Busca áreas verdes alejadas de banquetas, calles, canchas, y con vegetación donde puedan refugiarse y esconderse.

Foto: Canva

¿Por qué reubicar a los caracoles de tu jardín si no los quieres tener ahí?

Este método para deshacerte de los pequeños moluscos que pueden invadir tu jardín y acabar con tus plantas, asegura nulo daño a tu colección de fauna, ayuda a mantener tu jardín en armonía y evita el uso de métodos agresivos, apostando por una convivencia más consciente con la fauna que lo habita.

Recuerda que cuidar de tu jardín también implica aprender a convivir con quienes lo visitan y que en muchos casos, son seres esenciales para el equilibrio de las plantas.

Los caracoles, al igual que otros insectos, arácnidos, aves y animales en general, forman parte importante del ecosistema y merecen un manejo respetuoso.

NOTA: no olvides tomarlos con precaución y conciencia, ya que son frágiles.

Foto: La Nación

¿Debo usar guantes al reubicar a los caracoles de jardín?

Si te genera incomodidad o asco tomar a los caracoles con las manos, sí puedes hacer uso de guantes, sin embargo, NO ES NECESARIO, ya que los caracoles de jardín no son venenosos.

Si te hace sentir más cómodo, puedes usar guantes para tomar a los caracoles que quieras reubicar.

