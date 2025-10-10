Día de Muertos 2025: ¿cómo hacer un altar virtual para tu mascota con IA?

Dentro de las tradiciones del Día de Muertos se cree que el 27 de octubre regresan las mascotas del más allá para volver con sus dueños quienes los siguen recordando con amor.

Gracias a la difusión en redes sociales, son cada vez más las personas que dedican un espacio en sus ofrendas para honrar la memoria de su mejor amigo en esta temporada colocando una foto de ellos junto a su comida favorita, premios y juguetes.

En ese sentido, este 2025 con el boom de las apps con ayuda de la IA, los altares de Día de Muertos pueden crearse con mayor facilidad para tener de forma digital un recuerdo de las mascotas que ya partieron. Si quieres unirte esta tendencia y compartir lo que significa tu perrito o gatito que ya no está, a continuación te diremos cómo crear tu propio altar.

Ofrenda de Día de Muertos. Foto: Especial

¿Cómo hacer un altar virtual para tu mascota con IA?

Para la creación de una foto de tu mascota en tu ofrenda, necesitas seguir los siguientes pasos:

Descarga la aplicación móvil de Gemini o busca en el navegador de tu computadora la herramienta de Google .

o busca en el navegador de tu computadora la herramienta de . Selecciona una fotografía : sube una foto de tu mascota que sea clara y tenga buena iluminación, evita que fotos borrosas. En este paso se recomienda que subas varios ejemplos para que la IA analice mejor cada rasgo de tu mejor amigo.

: sube una foto de tu que sea clara y tenga buena iluminación, evita que fotos borrosas. En este paso se recomienda que subas varios ejemplos para que la analice mejor cada rasgo de tu mejor amigo. Redacta tu prompt : describe la escena que buscas en la imagen de tu ofrenda . (Ejemplo: Crea una foto de este perrito en un altar de día de muertos con flor de cempasúchil, papel picado, velas, pan de muerto y decoración de ofrenda . Que sea el mismo perro de las fotos, no cambies su cara).

: describe la escena que buscas en la imagen de tu . (Ejemplo: Crea una foto de este perrito en un altar de día de muertos con flor de cempasúchil, papel picado, velas, pan de muerto y decoración de . Que sea el mismo de las fotos, no cambies su cara). Espera a que se genere la foto y ¡listo! descarga y comparte con tus amigos la fotografía de tu perrito en su ofrenda.

Comparte las fotos de tu mejor amigo en Redes Sociales. Foto: Especial

Altar de Día de Muertos en Canva

Si buscas un resultado más artesanal, puedes buscar “Ofrenda Día de Muertos” entre las plantillas de Canva, seleccionar el que más te gusta y añadir la foto de su mascota, editar su nombre y agregar alguna frase que quieras dedicarle en esta temporada.

Al finalizar tu edición, guarda la imagen y compártela con tu familia y seres queridos.

Comparte las fotos de tu mejor amigo en Redes Sociales. Foto: Especial

