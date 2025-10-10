Tiktoker “El Potro” tapa su primer bache en CDMX y causa furor en la red

En pleno repunte de las lluvias en la Ciudad de México, tras el paso de varios ciclones en México, el tiktoker Manuel Cantú, mejor conocido como “El Potro”, accedió a los cientos de peticiones de sus fans en redes sociales y visitó la CDMX.

Cantú se convirtió en toda una celebridad en TikTok al compartir videos tapando los baches en Nuevo León, labor que fue aplaudida por miles de usuarios en redes sociales por reparar el suelo asfáltico con sus propias manos e implementar maquinaria especializada.

Tal como lo solicitaron sus seguidores, “El Potro” acudió al llamado de los capitalinos acompañado de su pala y demás materiales para reparar los baches de la CDMX.

Las lluvias de los últimos meses han dejado estragos en las calles de la CDMX. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

Tiktoker “El Potro” tapa su primer bache en CDMX

“El Potro” tapó su primer bache la CDMX y compartió el épico momento con sus seguidores: “Raza, de Nuevo León al 'freeway' Chilango”, mencionó el influencer al inicio del clip.

Manuel Cantú es abogado de profesión y se describe en redes sociales como activista, donde gracias a su noble tarea de rellenar baches ha generado millones de vistas en Tiktok y el reconocimiento de los cibernautas.

El creador de contenido inició por limpiar la superficie, ya que debido a las fuertes lluvias el hueco estaba lleno de agua, al inguinal que en los videos de su ciudad, “El Potro” midió el bache que tenía un lago de 1.25 m, 82 cm de ancho y una profundidad de 23 cm.

@manuelcantunl De Nuevo León al “Freeway” Chilango. ¡R a z a! Aquí en CDMX es la primera parada de la ruta de “El Potro” #YaTeTapéElBacheTacuache 🐎🐎🐎 ♬ sonido original - Manuel Cantú

Cabe destacar que al completar su misión, el influencer adelantó que será el primer bache de muchos, pues seguirá en la capital bacheando: “Aquí inicia la ruta, “El Potro” va a seguir en CDMX”.

Rápidamente el video se viralizó en la plataforma, obteniendo 1.4 millones de vistas en un día y en los comentarios sus seguidores agradecieron su ayuda.

"Usted ya hizo más que todo los gobiernos juntos"

"En Naucalpan tiene contenido para 10 años"

"Él lo tapa en 2 horas y el gobiero tarda como un mes en tapar un bache"

"Te cuidado, aquí te multan por tapar baches"

"Hay que ir a ayudarle a este compa, yo jalo"

"Trabaja mejor, trae mejores herramientas y deja mejor el trabajo que los que se dedican a eso"

