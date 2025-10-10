Asesinan a cantante Fede Dorcaz en México: esta fue su última publicación en Instagram

Este viernes 10 de octubre se informó sobre el fallecimiento del cantante argentino Fede Dorcaz de 29 años en la Ciudad de México. La noticia la dio a conocer el equipo de "Hoy" a través de una publicación en redes sociales, en la que compartieron su pésame con familiares y amigos. "Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre", expresaron.

Además, a través de un corto video en Instagram, algunos miembros y conductores del programa matutino, entre ellos Andrea Legarreta y Galilea Montejo, expresaron su dolor ante la repentina perdida del compositor y modelo con una ola de palmas y una rosa banca entre manos en su honor.

De acuerdo con los reportes preliminares, Federico Dorcazberro habría fallecido mientras circulaba sobre una camioneta blanca por la vía de Anillo Periférico en la Ciudad de México, debido a diversos impactos de bala por un presunto intento de asalto.

La última publicación de Fede Dorcaz fueron 6 fotografías suyas en el "Fashion Week" de Panamá. Foto: Captura de pantalla @fededorcaz

¿Cuál fue su última publicación en redes sociales?

Su última publicación fue en la plataforma de Instagram, en la que compartió una serie de fotografías de su participación en la "Fashion Week" de Panamá, vistiendo una elegante camisa de Michael Kors. Las imágenes fueron capturadas por el fotógrafo Diego Echevers.

El día de ayer también compartió un video en sus historias, en el que muestra su vestuario de ensayo mientras recorre las instalaciones de Televisa San Ángel. El cantante formaría parte del reality show de Televisa "Las Estrellas Bailan en Hoy" junto a su novia, la creadora de contenido venezolana Mariana Ávila. El programa se estrenaría en el Canal 2 el próximo lunes 13 de octubre.

Además, el pasado viernes 26 de septiembre, Federico también asistió a la edición número 22 de la entrega de galardones de "Los Premios Juventud" en Panamá, en donde paso un rato agradable tomándose algunas fotos con sus seguidores y desfilando por la alfombra de los premios con su mejor sonrisa y actitud.

Hace unas horas, el cantante argentino compartió un video en el interior de los estudios de Televisa San Ángel. Foto: Captura de pantalla @fededorcaz

¿Quién era Fede Dorcaz?

Nacido en Argentina en 1996, Federico Dorcazberro era un cantante, modelo e influencer que buscaba triunfar en la música, tras haber obtenido gran reconocimiento en el modelaje por su participación en algunos desfiles internacionales.

Su pasión por la música y el deseo por impulsar su carrera como artista, lo hizo dejar atrás su país para encontrar nuevas oportunidades en México. Su canción más escuchada es "No eres tú" con la argentina Karen Méndez, lanzada el pasado 26 de julio de 2024.

"Sé el esfuerzo que implica una carrera como esta pero hay que dedicarle tiempo y ser constante... Hay que ser perseverante para lograrlo, se trate de la música o de la vida", escribió en su sitio web oficial.

*Con información de Reyna Avendaño

