Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan al Premio Nobel de la Paz de María Corina Machado

Este viernes, María Corina Machado, líder opositora venezolana, fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su defensa de los derechos democráticos en su país y su esfuerzo constante por impulsar una transición pacífica y justa del régimen autoritario hacia un sistema democrático.

La exaspirante presidencial cumple con los tres principios establecidos por Alfred Nobel, al haber logrado la unificación de la oposición en Venezuela. Ha mantenido una postura firme frente a la militarización del país y ha respaldado de manera constante una transición pacífica hacia la democracia.

Chumel Torres y Salinas Pliego reaccionan al Nobel de María Corina Machado

Ante ello, el controvertido y popular comunicador Chumel Torres no tardó en dar su opinión sobre uno de los anuncios más sorpresivos del año.

Con su característico estilo sarcástico y punzante, el youtuber reaccionó al galardón de la venezolana.

Por medio de la plataforma X, Chumel citó la publicación de un usuario, la cual decía: “Los de Podemos al enterarse que María Corina Machado gana el premio Nobel de la Paz”, se lee en el post, acompañado de una escena de la película “El Exorcista”. Cabe mencionar que, “Podemos”, es un partido político de izquierda español.

Aunado a ello, el youtuber expresó: “Y los chaaaaaairossss papi…”.

Foto: X

Finalmente, en una segunda publicación, el comunicador aseveró: “VIVA VENEZUELA LIBRE HDSPM!!!!!”.

Por su parte, el empresario Ricardo Salinas Pliego expresó su reconocimiento a la opositora venezolana.

“Quiero expresar todo mi reconocimiento a .@MariaCorinaYA por su incansable esfuerzo y compromiso con la defensa de la LIBERTAD, la democracia y los derechos del pueblo venezolano”.

En tanto, resaltó: “Su voz firme y su ejemplo de integridad representan la esperanza de un futuro libre para Venezuela, y una inspiración para nosotros los mexicanos que estamos sufriendo los estragos de un narcogobierno que insiste en censurarnos”.

Foto: X

