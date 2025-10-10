Venta Arcoíris 2025: estas son las promociones de la nueva venta especial de Sanborns

Sanborns inicia la temporada de ofertas con su Venta Arcoíris 2025. Del 10 al 15 de octubre, las marcas más reconocidas en electrónica, telefonía y entretenimiento estarán a un precio único. Habrá descuentos desde el 20% hasta el 50% en una dinámica única que te hará buscar entre diferentes productos. ¿Qué podemos esperar de estos días especiales? Te dejamos con los detalles.

¿En qué consiste la Venta Arcoíris de Sanborns?

Cada año, la icónica tienda departamental prepara una serie de promociones basadas en colores. Entonces, dependiendo del color asignado, la televisión o teléfono de tu agrado puede variar entre el 20%, 30%, 40% o hasta 50% de descuento. Además, algunos productos incluirán hasta 18 MSI.

Foto: iStock

¿Quieres saber qué artículos estarán disponibles en estas ofertas? Entérate y visita su tienda física más cercana o su sitio web para descubrir el color.

Vive una experiencia 8K con estas pantallas en promoción

¡Es tiempo de actualizar tu pantalla! Comprar una pantalla en 2025 es la mejor opción, gracias a la gran variedad de tamaños y definiciones que hay en el mercado.

¿Buscas una pantalla que resalte en tu sala? Las 85 pulgadas de la Samsung QLED te dará el tamaño y los colores necesarios para apantallar a cualquiera. Por otro lado, si buscas algo más pequeño para una habitación, la LG Smart TV 4K UHD de 43 pulgadas no compromete su calidad, sobre todo al integrar funciones avanzadas de IA.

Foto: iStock

Encuentra estas y más pantallas en promoción. Obtén hasta un 50% de descuento en alguno de los productos seleccionados. Además, la venta especial de Sanborns ofrecerá hasta 18 MSI en esta categoría.

Audio en descuento: disfruta a detalle tus artistas favoritos

Sea para ambientar una fiesta, escuchar con claridad la televisión o tener un rato amigable en el transporte público, disponer de un audio claro y potente es fundamental. Una vez que te acostumbras a un buen equipo sonoro, no hay vuelta atrás.

Foto: iStock

Una de esas marcas que siempre ofrecen calidad a un precio excelente es JBL. Con un catálogo extenso, que va desde los audífonos in ear hasta las bocinas inalámbricas. En la Venta Arcoíris 2025, encontrarás sus productos hasta en un 30% de descuento.

Esta es la oportunidad que más esperabas para armar tu equipo de audio.

Captura los mejores momentos con cámaras de última generación

Contar con una cámara fotográfica significa ver la vida desde diferentes ángulos. A través de sus lentes, podrás apreciar hasta los mínimos detalles de la naturaleza, de los animales, de la ciudad e, incluso, de las personas. No importa si lo haces de manera profesional o solo por pasatiempo, contar con este dispositivo es esencial.

Foto: iStock

Al igual que las demás categorías, existen diferentes rangos de precios en cámaras. Hay desde las más sencillas para principiantes hasta las más profesionales para expertos en el ámbito. Podrás encontrar distintas marcas, como Canon, Sony y Nikon, que cada una tiene funciones únicas. Además, Sanborns ofrece hasta un 40% de descuento en estos productos, con la posibilidad de pagarlo hasta 18 MSI. Una oportunidad irrepetible para mirar el mundo con nuevos ojos

Navega y trabaja con las mejores computadoras y tablets

Entre los aparatos electrónicos que nunca deben faltar, las computadoras destacan en el primer lugar. Hace posible que trabajemos, que hagamos trámites y que juguemos.

Escoger un equipo de cómputo depende de nuestras necesidades: ¿necesito trasladarme constantemente? Una laptop es la mejor opción; ¿requiero trabajar con programas muy demandantes? La computadora de escritorio servirá más. A través de estas preguntas, te será más fácil decidir qué formato comprar.

Foto: iStock

Igualmente, es bueno investigar las marcas que siempre entregan calidad. Los nombres que más resuenan son: Asus, Huawei y Lenovo. En las ofertas de Sanborns, podrás conseguir productos de estos fabricantes hasta con un 30% de descuento.

Además, en los últimos años han tomado relevancia las tabletas electrónicas, dispositivos más compactos que nos mantienen productivos en cualquier lado. Aunque a veces confundidos por los teléfonos, la ventaja de las tablets es su potencia y su tamaño alargado.

En la Venta Arcoíris, los gadgets de las marcas Apple, Samsung, Huawei y Lenovo están hasta un 30% de descuento. Aprovecha estas ofertas e impulsa tu rendimiento.

Mantente comunicado con los teléfonos y smartwatches de última generación

La tecnología de los celulares avanza a pasos agigantados. Si comparas dispositivos con un año de diferencia, notarás que la definición del apartado fotográfico es mejor, que la potencia aumentó considerablemente o, simplemente, tiene un mejor diseño. A veces, estas nuevas adiciones suponen un incentivo para dejar de lado nuestro teléfono actual y saltar a la siguiente generación.

Apple, por ejemplo, acaba de lanzar su nueva línea de smartphones iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max. Por otro lado, Samsung impone potencia y calidad fotográfica con su gama Galaxy S24. El catálogo de teléfonos es muy extenso, pero siempre habrá uno indicado para ti.

Foto: iStock

Estas y más marcas están incluidas en las ofertas del 10 al 15 de octubre de Sanborns. Consulta el color que indica la promoción del dispositivo que quieres y adquiérelo. Habrá descuentos de hasta el 30% más hasta 20 MSI.

Por otro lado, los smartwatch son un gran complemento a los celulares. Ayudan a mantener nuestra comunicación activa con los demás, así como a monitorear nuestra salud para sugerirnos recomendaciones. Son dispositivos que no estorban, lucen elegantes y elevan nuestro estilo de vida.

Samsung y Huawei resaltan en esta categoría. Ofrecen relojes inteligentes con diferentes diseños y capacidades. Algunos son especializados para deportes extremos, otros para cuidar tu salud física y otros solo para integrarse a tu cotidianeidad. Optimiza tu vida y aprovecha hasta el 20% de descuento que ofrece Sanborns en estas marcas.

Videojuegos en oferta: sube de nivel con Sanborns

¡Llegó el momento para que amplíes tu catálogo! Hay momentos en los que ya completamos todo nuestro repertorio y comprar un juego nuevo puede resultar muy caro.

Afortunadamente, la Venta Arcoíris 2025 soluciona este problema, pues habrá hasta un 50% de descuento en videojuegos. Una oferta irrepetible para todos los gamers.

Foto: iStock

Además, si estás buscando el momento indicado para pasar de generación, este es tu momento. Las consolas estarán hasta un 10% de descuento. Estas oportunidades se repiten pocas veces.

Adelanta los regalos con estos descuentos en juguetería

La temporada decembrina se acerca cada vez más. Para que los más pequeños de la familia disfruten esta temporada, lo mejor que pueden recibir es un regalo asombroso. Además de nuestro amor incondicional, los juguetes son ideales para dibujarles una sonrisa en la cara.

Foto: iStock

En la promoción de Sanborns, toda la juguetería tiene hasta un 50% de descuento. De esta manera, no será difícil encontrar la figura o la muñeca perfecta para nuestros seres queridos.

Protección contra el sol y armazones de moda: ofertas en Óptica

Incorpora los lentes a tu estilo personal. Usar armazones y anteojos contra el sol es parte de nuestro día a día. En ocasiones, llegan a ser molestos porque desentonan con la persona. Sin embargo, esto puede cambiar drásticamente al actualizar tu armazón o comprar unas gafas de sol mejores.

Busca entre las promociones y encuentra hasta un 50% de descuento en armazones y lentes de sol. Así, no habrá ninguna excusa para lucir increíble.

Foto: iStock

Aprovecha las ofertas antes de que los colores se acaben. La Venta Arcoíris de Sanborns estará únicamente del 10 al 15 de octubre, tanto en sus tiendas físicas como en línea. ¿Vas a dejar ir esta oportunidad para comprar lo que más has querido?