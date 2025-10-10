Tormenta tropical "Raymond": esta es la trayectoria del fenómeno meteorológico

Más Información

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la formación de la tormenta tropical en las costas de Guerrero el pasado 9 de octubre.

A partir del mediodía del pasado jueves, se confirmó la evolución de la depresión tropical 17-E, a tormenta tropical. Por otra parte, este viernes 10 de agosto, el SMN informó que el centro de la tormenta tropical Raymond, se localizó a 95 kilómetros al suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, y a 265 kolómetros al oeste de Zihuatanejo, Guerrero.

Esta tormenta tropical presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste del país a 22 kilómetros por hora.

Tormenta tropical Raymond deja afectaciones en Guerrero (09/10/2025). Foto: Especial
Tormenta tropical Raymond deja afectaciones en Guerrero (09/10/2025). Foto: Especial

¿Cuál será la trayectoria de la tormenta tropical Raymond?

El SMN anunció que Raymond continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano, lo que provocará lluvias intensas y oleaje elevado en varios estados del occidente del país.

Se prevé que el centro de la tormenta tropical se mueva paralelo a la costa suroeste de México hasta este viernes y se acercará al sur de Baja California Sur durante el fin de semana.

Raymond se desplazará de forma paralela por las costas de Guerrero y Michoacán, continuando hacia el noroeste del país. Foto: SMN
Raymond se desplazará de forma paralela por las costas de Guerrero y Michoacán, continuando hacia el noroeste del país. Foto: SMN

De acuerdo con el pronóstico del SMN, a las 18:00 horas de este viernes, Raymond se encontrará a 165 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

A las 6:00 horas del sábado 11 de octubre, el centro de la tormenta tropical se ubicará a 175 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur; desplazándose hasta llegar a los 60 kilómetros al noroeste de la misma región a las 18:00 horas del día.

Finalmente, se espera que la tormenta tropical Raymond, descienda a la categoría de remanentes o post tropical el domingo 12 de octubre, ubicándose a 80 kilómetros al norte de San Evaristo, Baja California Sur.

