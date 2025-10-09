Depresión Tropical 17-E evoluciona a la tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero

Chilpancingo.- La tormenta tropical Raymond se formó en las costas de Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Desde del mediodía, la depresión tropical 17-E evolucionó a tormenta tropical.

De acuerdo al SMN, la tormenta tropical Raymond está localizada a 124 kilómetros al sur-sureste del municipio de Tecpan y a 190 al sur-sureste de Zihuatanejo, en la región de la Costa Grande.

La tormenta tropical Raymond, según el SMN, presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora.

Raymond de acuerdo al pronóstico del SMN provocará lluvias torrenciales en todas las regiones de Guerrero.

Este jueves, la Secretaría de Educación Guerrero ordenó la suspensión de clases en todos los niveles y en los dos turnos.

En Acapulco, la Capitanía del Puerto suspendió la navegación; esta mañana un crucero optó no detener en el puerto y seguir su ruta por la tormenta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL