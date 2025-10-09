El Ejército mexicano y la Policía Estatal activaron el Plan DN-III y Plan Tajín en el norte de Veracruz, región donde se han presentado intensas lluvias.

Como medida preventiva, los tres órdenes de gobierno activaron diversos programas de atención, activando tres Puestos de Comando Regionales en las zonas de Huayacocotla, Poza Rica-Papantla y Álamo Temapache-Cerro Azul.

Si bien no hay reportes de daños graves en esa zona, si se presentan deslaves en carreteras rurales y estatales, así como inundaciones en centros urbanos.

La Secretaría de Protección Civil informó que con el despliegue especial de fuerzas castrenses, federales y estatales se focaliza la coordinación de las fuerzas de tarea de acuerdo a las condiciones específicas de estas tres regiones, para mantener una respuesta ágil e inmediata.

Equipos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal implementan el Plan Tajín en coordinación con personal de Defensa y Guardia Nacional con los planes DN-III-E y GN-A de asistencia a la población.

Además, una Misión ECO de la Coordinación Nacional de Protección Civil se encuentra en el Puesto de Comando de Poza Rica.

Las fuerzas de tarea realizan trabajos de aperturas de caminos, restablecimiento de servicios estratégicos, abanderamiento de vialidades y recorridos de alertamiento y verificación de afectaciones.

Así como evacuaciones preventivas y activación de 8 Refugios Temporales donde han sido necesarios en Poza Rica, Papantla, Chinampa de Gorostiza, Tihuatlán y Álamo Temapache.

Los pronósticos indican que hoy jueves continuarán las lluvias significativas, con los mayores acumulados en el norte de la entidad, por lo que PC mantiene activa una Alerta Gris de SIATVer en Fase Acción.

En el río Tecolutla se mantiene la vigilancia ya que no ha causado afectaciones directas a viviendas, pero se reportan puntos con anegamientos en Tecolutla y Gutiérrez Zamora.

