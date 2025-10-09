La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informó que persistirá el temporal lluvioso en la mayor parte de Oaxaca, con precipitaciones que pueden ser de intensidad variable, aguaceros fuertes a intensos y tormentas eléctricas.

Estas condiciones climatológicas permanecerán hoy jueves en todo el territorio estatal, pero con mayor intensidad en las regiones de la Cuenca del Papaloapan, Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur, Costa y Sierra de Juárez.

"Esto se origina por la influencia indirecta de la vaguada monzónica y a que en su seno se encuentra una zona de baja presión con potencial alto para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, con un recorrido marítimo frente a las costas de Guerrero y Michoacán", detalló la dependencia.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que es muy probable la presencia de turbonadas mar adentro y oleaje elevado a lo largo de la línea de costa; mientras que, en zonas serranas se tendrán lloviznas persistentes desde el amanecer, asociadas con áreas de nieblas muy densas durante la mayor parte del día.

Además, al disminuir la radiación solar, las temperaturas también se reducirán, generando un amanecer fresco a frío en zonas altas.

afcl/LL