Pachuca.- Derivado de las lluvias ocasionadas por el huracán Priscilla, en el estado de Hidalgo se han contabilizado hasta el momento 88 derrumbes, 24 deslaves, 77 anegaciones y 51 árboles caídos, uno de los cuales dejó como saldo la muerte de dos personas y dos menores lesionados al desplomarse sobre el vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, las afectaciones registradas abarcan la mayor parte del territorio. El incidente más grave ocurrió en Acaxochitlán, en las curvas de “La Herradura”, en el lugar conocido como Venta Quemada, donde un árbol colapsó sobre un automóvil y provocó la muerte de dos de sus tripulantes, mientras que dos menores fueron rescatados y trasladados al Hospital General de Tulancingo.

En cuanto a bloqueos viales, se reportó el cierre de la carretera en el municipio de Juárez Hidalgo debido a un deslave, así como en Tepehuacán, específicamente en la localidad de Acoxcatlan , donde un deslizamiento obstruyó el paso a la altura de la comunidad de Teyahuala.

En Huejutla, el acceso a la comunidad de San José permanece cerrado por la acumulación de material pétreo; situación similar en Chapulhuacán, donde un derrumbe afectó el tramo de la localidad El Banco hacia Pisaflores, que continúa sin circulación.

En Metztitlán se registró un socavón por lo cual las autoridades municipales acordonaron la zona en la localidad de San Cristóbal para evitar incidentes mayores. Otro derrumbe se reportó en Tlahuiltepa, donde se realizan labores de rehabilitación de la vía.

La alerta se mantiene vigente ya que este día se esperan lluvias intensas de hasta 250 milímetros en gran parte de la entidad. La Comisión Nacional del Agua informó que las presas se encuentran en niveles críticos: La Esperanza al 102.5% con un derrame de 80.117 m³/s; Requena al 97.6%; Rojo Gómez al 102.2% con un desfogue controlado de 1 m³/s; Vicente Aguirre al 97.4%, y la hidroeléctrica Zimapán al 101%.

Se prevé que las lluvias continúen durante las próximas 18 horas con mayor intensidad en la Huasteca, Sierra, Altiplano, Pachuca-Tizayuca, Valle de Tulancingo, Valle del Mezquital, Huichapan y Tecozautla. Las autoridades han emitido recomendaciones, entre ellas evitar cruzar cauces y ríos, así como abstenerse de salir a carretera si no es estrictamente necesario.

En varios municipios también se reportaron cierres de vialidades por la caída de árboles, por lo que este día se realizan labores de limpieza para restablecer la circulación.

Escuelas determinarán si suspenden las clases

La Secretaría de Educación Pública en el Estado dio a conocer que los rectores, directores y supervisores escolares determinarán la suspensión de clases presenciales en varias demarcaciones debido a los efectos del huracán Priscila.

De acuerdo con el secretario de Educación, Natividad Castrejón, se emitió una circular a la comunidad educativa de las zonas de la Huasteca, Sierra, Altiplano, así como de la región Pachuca–Tizayuca, Valle de Tulancingo, Valle del Mezquital y Huichapan–Tecozautla.

Indicó que serán los rectores, directores y supervisores escolares quienes, de manera conjunta, decidirán la suspensión de clases y activar e l trabajo a distancia para salvaguardar la integridad de estudiantes y docentes.

De igual manera, se pidió coordinación con las direcciones y supervisiones regionales para recibir información precisa sobre las condiciones climáticas.

