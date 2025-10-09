Culiacán.- El fuerte oleaje y las marejadas que generaron los efectos del huracán “Priscilla”, categoría dos, en su desplazamiento cerca de las costas del Pacífico provocó que las banquetas y zonas peatonales de Mazatlán quedaran invadidas de arena, por lo que fue necesaria su limpieza y el levantamiento de 42 metros cúbicos de arena.

La formación de varios grupos de limpieza que se formaron con 122 trabajadores municipales se logró eliminar toda la arena arrastrada del mar por las inmensas olas en el malecón.

El fenómeno natural que el lunes pasado obligó a la capitanía del puerto a restringir la navegación de embarcaciones menores y al ayuntamiento cerrar los accesos de bañistas a las playas como medida de protección por el inmenso oleaje que se presentó, arrojo grandes cantidades de área a las banquetas y área peatonal del malecón.

La presidenta municipal de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, dijo que instruyó al personal de Aseo y Limpia a contribuir al restablecimiento de los espacios públicos, una vez que pasaron los efectos del huracán “Priscilla”, el cual generó lluvias de baja intensidad.

Sobre los 42 metros cúbicos de arena que se recolectaron en los espacios públicos donde las grandes olas los depositó, fueron retirados, por lo que se abrió el tránsito peatonal de los ciudadanos y visitantes al puerto.

