¿Cómo evitar que los caracoles invadan tu jardín? Conoce la técnica eficaz

Los caracoles, moluscos frecuentemente confundidos por insectos, pueden ser agradables de ver y tener en tu jardín, ya que le dan un toque muy vivo al paisaje natural de las áreas verdes; sin embargo, aunque a simple vista pueden parecer criaturas inofensivas -y lo son, ya que no representan ningún peligro para las personas-, estos animalitos pueden convertirse en una verdadera amenaza para cualquier jardín.

En temporadas húmedas, su presencia se multiplica y dejan a su paso hojas perforadas, tallos mordidos y cultivos en riesgo. Para algunas personas, estos moluscos representan un reto constante que pone a prueba la paciencia y la salud de sus plantas.

Ante este problema, cada vez más personas buscan soluciones efectivas, ecológicas y seguras para controlar la plaga sin dañar el equilibrio natural del jardín. Desde remedios caseros hasta estrategias de prevención, existen diversas alternativas que permiten mantener a raya a los caracoles sin recurrir a productos químicos agresivos.

Por ello, aquí te contamos algunas técnicas efectivas y consejos prácticos para recuperar y mantener tu jardín saludable y libre de estos visitantes persistentes.

Los caracoles buscan espacios húmedos donde resguardarse y alimentarse. Foto: Canva

¿Cómo evitar que los caracoles invadan tu jardín?

De acuerdo con Architectural Digest México, estos son algunos remedios que te ayudarán no sólo evitar que se genere una plaga, sino que son soluciones útiles si no quieres hacerles daño y buscas proteger tus plantas de fuertes sustancias y químicos:

Moverlos de lugar

Una de las acciones que puedes tomar para hacer frente a los caracoles es simplemente moverlos de tu jardín.

Colocar cubetas o recipientes en días lluviosos te ayudará a recolectarlos y llevarlos a un lugar donde haya mucha vegetación y agua cerca.

Esta opción es perfecta si no quieres hacerles daño y solo buscas cuidar y mantener armonioso tu jardín.

Foto: Canva

Plantas aromáticas o de poco riego

Las plantas como el romero, la salvia, la lavanda o las caléndulas son repelentes naturales de estos moluscos, por lo que colocar algunas alrededor de tu jardín puede evitar que aparezcan.

Usualmente los caracoles solo buscan lugares para refugiarse y comer. "Requieren de áreas con mucha humedad, pues su piel se reseca muy fácilmente, por lo que jardines frondosos, bien regados y con suficiente sombra siempre serán un oasis para ellos", dice Architectural Digest.

Por ello, colocar en tu jardín plantas que no requieren de riego frecuente solucionará cualquier problema que tengas o quieras evitar con caracoles.

Colocar café

El café es un repelente natural para caracoles y babosas, incluso ayuda a ahuyentar otros insectos. Si no quieres colocar plantas aromáticas o de poco riego, puedes colocar algunos restos o montoncitos de café molido en tu jardín.

A parte, el café es un fertilizante natural, por lo que tus áreas verdes te lo agradecerán.

El café molido puede ser uno de tus mejores aliados para prevenir invasiones de caracoles en tu jardín. Foto: Freepik

Colocar ajo

También bajo la línea de los olores, el ajo repele a los caracoles y las babosas.

Puedes cortar algunos dientes de ajo en pequeños trocitos y esparcirlos alrededor de la zona que deseas proteger.

Nota: Ya que el aroma y el poder del ajo es muy fuerte, será mejor que lo retires en cuanto notes que los caracoles desaparecen.

Colocar cáscaras de huevo

Un remedio casero más para evitar la invasión de caracoles en tu jardín es colocar una barrera física hecha con cáscaras de huevo.

Aunque no se sabe a ciencia cierta por qué sirve este método para evitar a los moluscos, los trozos de cáscaras de huevo constituyen un repelente para caracoles sumamente eficaz y 100% natural.

Solo necesitas colocar algunas cáscaras de huevo cerca de tus plantas -ya sea sobre la tierra o las macetas- y verás como en pocos días la plaga de caracoles se habrá extinguido.

Las cáscaras de huevo también aportan nutrientes a tus plantas, por lo que dejarlas ahí será beneficioso para ellas.

La cáscara de huevo sirve como abono para tus plantas. Fuente: Freepik.

