¿Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, el cantante asesinado en CDMX?

El pasado viernes 10 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de Federico Dorcazberro -mejor conocido como Fede Dorcaz-, cantante y modelo argentino, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes preliminares del incidente, el cantante de 29 años fue asesinado tras recibir diversos impactos de bala en un presunto intento de asalto, mientras circulaba por la avenida Anillo Periférico, en la capital del país, la noche del jueves 9 de octubre.

La noticia de su muerte fue difundida por el equipo del programa matutino "Hoy", quienes lamentaron la pérdida de uno de sus integrantes y mandaron su más sentido pésame a sus familiares y amigos.

Fede Dorcaz ya estaba en los ensayos para el reality "Las estrellas bailan en Hoy", donde sería pareja de su novia, la influencer Mariana Ávila.

A través de redes sociales, Mariana Ávila, colega y novia de Fede Dorcaz, también lamentó su fallecimiento y lo despidió con un emotivo mensaje.

El cantante y su novia llevaban más de 1 año y medio de relación y se encontraban alistándose para participar juntos en el reality show "Las estrellas bailan en Hoy".

¿Quién es Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz?

Mariana Ávila es una modelo, cantante e influencer venezolana, quien al igual que Fede Dorcaz, desde hace un tiempo reside en México. Nació el 22 de diciembre de 1994.

Su popularidad en redes sociales inició en plataformas como YouTube, en la cual desde la creación de su canal, en 2018, hasta ahora, ya acumula más de 19 millones de suscriptores.

A través de todas sus redes sociales, que incluyen plataformas como Instagram y TikTok, Mariana ostenta más de 43 millones de seguidores, dándole una poderosa presencia en línea.

Su contenido gira principalmente alrededor de trends virales, lip sync a populares audios, vlogs de su día a día y retos o bromas.

Mariana comenzó a incursionar en la industria de la música en 2020, con su interpretación del ‘Roast Yourself’; un popular reto de ese entonces que se trataba de hacer una canción para ‘funarse’ a sí mismo.

Dos años más tarde lanzó su primer sencillo, titulado "No se va, no se va" y con otra serie de canciones se introdujo al género urbano.

Su canción "Moka" es un dueto lanzado e 6 de febrero de este año, en colaboración precisamente con su novio, Fede Dorcaz.

Portada de "Moka", dueto de Fede Dorcaz Marian Ávila. Foto: Instagram @soymarianaavila

Un día antes de la noticia sobre el lamentable deceso de su pareja, el programa "Hoy" confirmó la participación de Mariana Ávila en el reality show "Las estrellas bailan en Hoy", y hasta el momento no se ha comunicado sobre algún cambio.

