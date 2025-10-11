Mattel lanza Monster High de Alien: ¿cuándo sale y dónde adquirir la muñeca de colección?

La ola de muñecas Monster High coleccionables continúa, ya que Mattel Creations anunció el lanzamiento de una figura inspirada en el antropomorfo extraterrestre y parasitoide ficticio, Alien.

La nueva muñeca se une a la línea exclusiva "Skullector" de Monster High y esta versión, diseñada para asemejar a la terrible e icónica criatura de la franquicia de películas, promete convertirse en una de las más codiciadas de este año entre los coleccionistas.

Esta edición promete mezclar las facciones clásicas y estilizadas de una Monster High con detalles tenebrosos característicos del xenoformo, resultando en una fusión perfecta del terrorífico personaje cósmico con la alta moda y costura.

Nueva Monster High Alien. Foto: Mattel Creations

¿Cuándo sale la nueva Monster High de Alien?

El lanzamiento de la nueva muñeca coleccionable de Monster High en México está programado para el próximo viernes 17 de octubre.

Así lo confirmó a través de redes sociales la página oficial de Monster High del país.

La marca añadió que la venta anticipada, exclusiva para miembros del "Fang Club", se llevará a cabo desde las 10:00 am del 16 de octubre, hasta las 9:59 am del 17 de octubre y estará limitada a una muñeca por miembro hasta agotar existencias.

👽⚠️ ¡Se ha descubierto un terror de otro mundo! ⚠️🥚 La Monster High Skullector Alien llega dispuesta a convertirse en la... Publicado por Monster High México en Viernes, 10 de octubre de 2025

Mientras que la VENTA GENERAL comenzará a partir del 17 de octubre a las 10:00 am, estará disponible para todo el público y tendrá un máximo de dos muñecas por comprador.

"Intenta no gritar… una depredadora primordial que ha aterrorizado a generaciones está por recibir el toque Monster High", dice la publicación teaser del anuncio de Monster High México.

¿Dónde adquirir la muñeca de colección?

La nueva Monster High Alien podrá adquirirse desde la página oficial de Mattel Creations: https://creations.mattel.com/en-mx

Nueva Monster High Alien. Foto: Mattel Creations

Hasta ahora se desconoce el precio exacto que tendrá la muñeca en pesos mexicanos, sin embargo se estima que rondará los 85 dólares estadounidenses.

El modelo incluye envío internacional a México con una tarifa aproximada de 350 pesos adicionales.

También se recomienda tomar en cuenta tarifas extras que puedan aplicar al momento de la entrega por impuestos o aranceles aduanales.

