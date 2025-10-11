Lluvias en Poza Rica: surgen imágenes emotivas tras desbordamiento del río Cazones

Más Información

El pasado viernes 10 de octubre, el desbordamiento del río Cazones provocó graves inundaciones que afectaron diversas zonas en, Veracruz.

Las fuertes lluvias en esta entidad federativa han dejado hasta el momento 3 muertes confirmadas.

Entre los 48 municipios afectados, Poza Rica se encuentra entre los que han llamado peculiar atención, pues luego de que el agua dejara atrapados a cientos de personas, la ciudad petrolera vivió momentos dramáticos que fueron difundidos en redes.

Surgen imágenes emotivas en honor a los afectados por las inundaciones en Poza Rica

A través de redes sociales no tardaron en circular una variedad de fotos que retratan este desastre tomadas por testigos y ciudadanos del área.

Las crudas y emotivas imágenes se han vuelto virales y han tocado miles de corazones, por la vulnerabilidad humana que muestran.

Entre gente intentando ponerse a salvo frente a la fuerte corriente que arrastró todo en su camino, hasta personas intentando salvar a sus animalitos, usuarios en redes han comenzado una ola de imágenes que buscan honrar a quienes se encuentran en esta crítica situación.

Imágenes en redes de las inundaciones en Poza Rica. Foto: X
Imágenes en redes de las inundaciones en Poza Rica. Foto: X

Una de las imágenes más virales de estas inundaciones es esta, en la que se aprecia a una pareja de la tercera edad abrazándose mientras esperan ser rescatados en medio del agua. La versión animada y hecha con Inteligencia Artificial (IA) de la imagen ha conmovido a miles de personas en redes.

Imágenes en redes de las inundaciones en Poza Rica. Foto: X
Imágenes en redes de las inundaciones en Poza Rica. Foto: X

A través de X, antes Twitter, diversos usuarios hicieron publicaciones actualizando sobre el bienestar de ambos adultos mayores.

Imágenes en redes de las inundaciones en Poza Rica. Foto: X
Imágenes en redes de las inundaciones en Poza Rica. Foto: X

Las imágenes que circulan aplauden a los "héroes sin capa" que se han sumado a la labor de rescate en Poza Rica, ayudando a personas atrapadas y a mascotas.

Imágenes en redes de las inundaciones en Poza Rica. Foto: X
Imágenes en redes de las inundaciones en Poza Rica. Foto: X

Otro de los videos más virales de esta tragedia muestra a un joven que tuvo que subir al toldo de su camioneta y quien ante la desesperación de encontrarse en una situación crítica, comienza a mover sus brazos y parece estar pidiendo a ayuda a Dios.

El video de un niño a quien se le escucha gritar “¡Ayúdame!”, mientras se encuentra aferrado a un árbol rodeado por agua del río Cazones, también ha sido representativo de esta catástrofe. En las imágenes se escucha cómo un hombre le grita: “¡Ya está bajando el agua, resiste (…) resiste un poquito!

Muchas de las historias que han conmovido a las redes tienen que ver con personas que arriesgaron su vida con tal de no abandonar a sus mascotas.

Las imágenes de este abuelito y su perrito, quienes habrían quedado atrapados entre el agua, se han vuelto noticia y usuarios aplauden su rescate.

Imágenes en redes de las inundaciones en Poza Rica. Foto: X
Imágenes en redes de las inundaciones en Poza Rica. Foto: X

