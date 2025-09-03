Mattel comienza el mes de septiembre con la noticia de que ya está disponible la edición especial de Barbie Día de Muertos de 2025, una muñeca que celebra una de las tradiciones más arraigadas y maravillosas de México.

“La colección Barbie Día de Muertos honra esta festividad con moda y detalles que celebran la cultura, los rituales y símbolos tradicionales, ofreciendo una pieza única para coleccionistas y amantes de la tradición mexicana”, detallan en la descripción en la página de la compañía.

Una de las novedades que destacan es que la nueva muñeca presenta más articulación que ediciones anteriores, esto permite que pueda adoptar más poses, “ideales para crear exhibiciones creativas y destacar cada ángulo de esta muñeca de colección”, añaden.

Así es la Barbie Día de Muertos 2025

La muñeca de Día de Muertos, de la línea Barbie Signature, luce un vestido con mangas abullonadas y falda amplia que está inspirado en el cempasúchil, la flor distintiva de esta celebración que no falta en las ofrendas.

El estampado floral resalta en el corpiño del vestido y en el dobladillo de la falda. A su vez, el luminoso naranja se encuentra en franjas que se unen a otras amarillas y rosas.

El Ken que acompaña a esta muñeca tiene traje de charro y los detalles de flor también están presentes en su camisa. Foto: Especial. Mattel

Leer también: Cuánto cuestan las nuevas Crocs de Barbie

La flor de cempasúchil también está presente en la bonita diadema de la Barbie, que luce con una melena suelta extralarga con ondas suaves y el tradicional maquillaje de catrina.

El dorado festivo y elegante es parte del estilo de la nueva Barbie, se encuentra en sus aretes de corazón y en sus collares, también en ribetes de la falda y en las sandalias con pulsera triple.

Foto: Especial. Mattel

“El empaque vibrante con diseño de cempasúchil es perfecto para exhibir y regalar, transmitiendo el espíritu del Día de Muertos y acompañando la memoria de los seres queridos con un toque especial”, dicen en la web de Mattel.

Cuánto cuesta la edición de Barbie Día de Muertos

La Barbie de este año se puede adquirir en El Palacio de Hierro y en Juguetrón. El precio de la muñeca es de 2,099 pesos.

Leer también: Salma Hayek celebró su cumpleaños 59 con bonito bikini rojo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters