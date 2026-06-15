Sao Paulo. La joven de 21 años que murió en un incidente de salto con cuerda el fin de semana en Brasil no estaba sujeta a ningún equipo de seguridad, indicó una investigadora de la policía el lunes.

Andrea Levy declaró a periodistas que los tres instructores de salto involucrados en el incidente reconocieron que Maria Eduarda Rodrigues de Freitas no estaba atada a cuerdas de seguridad cuando saltó el sábado en el estado de Sao Paulo.

Levy señaló que los tres instructores han sido arrestados y podrían enfrentar cargos por homicidio culposo.

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“Ellos no recuerdan si se les olvidó sujetar (las cuerdas), o quién debía hacerlo, o quién no verificó. Pero el hecho es que las cuerdas no estaban sujetas a ella”, resaltó Levy.

De Freitas fue sepultada el domingo tras el incidente en Ponte do Esqueleto, un puente abandonado en Limeira, una ciudad a 148 kilómetros (92 millas) al norte de Sao Paulo.

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La joven había pedido que la lanzaran desde el puente al estilo de un avión, con dos instructores levantándola por encima de sus hombros al tiempo que ella extendía los brazos. Imágenes compartidas en internet muestran a dos hombres con cascos blancos lanzándola a un abismo de 40 metros (130 pies).

Los instructores llevan arneses que parecen estar sujetos a una cuerda de seguridad.

Medios señalaron que, tras la muere de De Freitas, su madre, identificada como Giovanna, posteó un conmovedor mensaje en Instagram.

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"Esa maldita cuerda te arrebató de mí"

“Esa maldita cuerda te arrebató para siempre de mí. Y aquí solo quedan el dolor y el anhelo“, dijo, según el recuento de medios como TN.

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"Mi amada hija, solo hoy quise abrazarte más de mil veces. Cuánto me duele tu partida. Te amo por siempre, mi princesa. Muchas gracias por ser parte de mi vida durante estos 21 años. Qué honor fue oírte llamarme mamá”, añadió.

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El salto con cuerda es un deporte extremo que difiere del puenting en el tipo de cuerda utilizada y el movimiento resultante de la caída. El puenting utiliza cuerdas elásticas de goma que crean un efecto vertical de rebote, mientras que el salto con cuerda utiliza cuerdas de escalada de baja elasticidad que convierten la caída en un balanceo horizontal, como un péndulo.

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